她校內亂傳「女女師生戀滾床單」！女大生下場慘了…

社會中心／饒婉馨報導

高雄某大學的黃姓女學生，遭老師控告涉在教室外對其他人說，「老師與小美（化名）、小麗（化名）女學生有女女師生戀」，還暗指她們有發生性行為等謠言，甚至偽造調查書提交給學校性平會。因此，女老師提告她誹謗名譽；經過法院審理後，判決已出爐。





她校內傳女女師生戀「滾床單、偽造檢舉書」 女大生八卦造謠慘被判刑！

她在明知事實的前提下，造謠還偽造檢舉書，最後遭女老師提告。（示意圖／翻攝自Unsplash）





黃姓女學生就讀於高雄一所私立大學，她被女老師提告誹謗名譽。黃姓女學生在教室外走廊跟其他同學說「老師與小美（化名）、小麗（化名）兩個女學生，有女女師生戀；女老師還跟小美滾床單；老師超邪教，與她好的學生都是叛徒」。黃姓女同學甚至還偽造性別事件申請檢舉調查書，提交給學校性平會，內容記載「在我還在校時曾與小美通話過，小美跟我訴說她與老師有女女關係，當時小美說她因為這件事很受傷」等語。女老師得知此事後，憤而向黃姓女學生提出告訴，並交由檢察官偵查起訴。

黃姓女大生涉誹謗，另散布文字文字誹謗罪遭判刑。（示意圖／翻攝自Unsplash）





根據判決書指出，黃姓女學生否認犯罪，但經過調查後發現與事實不符；意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。；散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。最後，台南地院依誹謗罪判黃女4月徒刑；另散布文字誹謗罪，判刑6月，合併判黃女應執行8月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：她校內傳女女師生戀「滾床單、偽造檢舉書」 女大生八卦造謠慘被判刑！

