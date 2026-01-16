她桂田酒店吃buffet「蟑螂腳入口」：刺痛上顎！台南衛生局稽查結果曝光

記者林昱孜／台南報導

衛生局派員稽查桂田酒店自助餐，現場並未發現缺失。（圖／台南市衛生局提供）

台南市一名洪姓女子15日與男友到桂田酒店享用自助餐，過程中卻疑似吃到蟑螂腳，豈料，業者第一時間竟然瞎扯是蝦子腳，讓她無法接受，才由主管出面承諾免單並將異物送驗；荒唐過程讓消費者氣炸PO網，台南衛生局即刻派員稽查，現場皆符合規定，並未查到疏失，已責令業者加強病媒防治，出餐前應再次檢視餐點，以符合食品安全衛生。

洪小姐吃buffet吃到異物，吐出來看才發現是蟑螂腳。（圖／翻攝自Threads @lexi1031_）

「我是先在嘴巴裡面吃到，然後這個東西其實很硬，而且它是刺到我上顎，所以其實有點痛，因為我剛好在吃鳳螺，我以為是那種斷裂的殼之類的，結果吐出來一看，才發現它就是真的就是蟑螂的腳」，洪小姐透過還原當時經過，第一時間就像服務生反映，結果等到的答案，竟然是那是蝦子腳。

洪小姐控訴，業者第一時間面對質疑，還瞎扯蟑螂腳是蝦子腳。（圖／翻攝自Threads @@lexi1031_）

「我們超傻眼的，怎麼可能？它連拿出來對比東西都不一樣耶」，洪小姐說，最後副理出現承諾免單並將異物送驗，整件事情才結束；而洪小姐在《Threads》上的貼文引發議論，有網友AI合成蝦身蟑螂腳照，「那家餐廳的蝦可能長這樣」、「他對一半，蟑螂就是陸地的蝦子，蝦子就是海裡的蟑螂」、「就沒見過哪隻蝦子腿上有毛的」。

台南市衛生局獲悉後，前往桂田酒店_阿力海百匯餐廳稽查，現場作業環境符合食品良好衛生規範準則，並未發現有病媒或其出沒的痕跡；業者定期委由廠商實施病媒防治，提出病媒防治紀錄；現場抽查並未見到食材有異物。後續責令業者加強病媒防治，出餐前應再次檢視餐點，以符合食品安全衛生。

對於遭控吃到蟑螂腳還瞎扯一事，業者黃佳音表示，後續將會檢討與消費者之間的誤會，針對食材以及處理過程，也將進一步釐清，未來更嚴格把關維護食品安全。



