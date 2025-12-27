她欠國民年金8年「一次繳清10萬」 內行曝關鍵：很值得

近日有名女網友發文表示，自己把積欠8年的國民年金繳清了，總共10萬元。由於金額不小，引發許多人討論，雖然多數人認為繳國民年金跟丟水裡一樣；但也有人直言，老了之後，國民年金對生活還是有幫助，而且政府修改制度後，算是有很大的誘因。

原PO在Dcard發文提到，最近把積欠了8年的國民年金繳清了，共10萬。本來是不想繳了，但是媽媽堅持要繳清，自己是生了孩子之後就沒有再繳國民年金，原本只覺得就帶小孩也沒有收入了，每個月還要繳這一筆錢，後來就沒有再繳，但目前勞保可以合併國保，只要合計滿15年一樣可以領勞保和國保，想了一下自身權益還是覺得應該繳掉。

她還提到，本金已繳清，但另外還有利息4000塊還沒有繳，不確定利息怎麼計算，聽姐姐說應該是超過1年後，就會開始滾動利息，時間過得很快，不知不覺利息也滾動到幾千塊了，經過這一次的繳費之後不敢再積欠了！一定就是月繳清，太可怕了，「目前勞保年資8年，國保12年。」

文章曝光後，大部分網友其實不太支持國民年金，稱「國民年金就是懲罰沒工作的人」、「繳了2年，覺得浪費」、「繳那個跟丟水裡一樣」、「根本是失業懲罰金」。

但也有網友表示，繳國民年金也有好處，「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「國民年金最大的誘因是跟勞保併計年資，樓主把自己的情況分析得很清楚。且國民年金本身也不是只有老年給付，這個制度就擺在那邊，適合的人就是會去研究會去用」。

勞動部過去也曾公告，勞工保險條例及國民年金法訂有年資併計的規定，如果民眾參加勞保的年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資後滿15年，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

勞動部舉例說明，王女士勞保年資有10年，平均月投保薪資30000元，退出勞保後參加國保到65歲，國保年資有12年，與原來10年的勞保年資併計後，達到「國保+勞保年資合計滿15年」的條件，可選擇分別請領國保、勞保老年年金，每月共可領取8408元，其中勞保老年年金：每月5325元；國保老年年金B式每月3083元。

