她殺了情人嫁給對方兒子？前AV女星翻供喊冤 控死者兒子才是真兇

黛文麥可斯（Devyn Michaels）被控於2023年殺害前伴侶，被害人約翰森威利特（Johnathan Willette）於住家被發現死亡，遺體嚴重毀損，頭部下落不明。（圖／翻攝自FB，Henderson Police）

美國內華達州一宗命案於本週重新開庭審理，案件主角為女性黛文麥可斯（Devyn Michaels），她被控於2023年犯下殺人案，當時曾承認第二級謀殺，並與檢方達成協議。但在今年七月的量刑程序中，她突然表示自己無辜，並要求撤銷認罪。法院最終同意，案件重啟審判。

根據英國《The Sun》報導，此案可追溯至2023年8月7日。警方表示，46歲男子威利特（Johnathan Willette）在內華達州亨德森市的住處被發現身亡，遺體遭斷頭，現場遺留漂白水與氨水瓶，頭部至今下落不明。

廣告 廣告

另據《8 News Now》、《FOX 5 Las Vegas》與《Las Vegas Review-Journal》等媒體報導，死者母親是第一位發現遺體的人。警方約一週後逮捕黛文麥可斯，並於筆錄中指出，她當時向警方供稱，事發當晚因威利特試圖對她發動性侵犯，她以木棒擊打其後腦，原意是讓對方需住院，以便自己思考如何安置兩名子女，並非預謀殺人。

根據法院紀錄，她原已承認第二級謀殺罪，並面臨15年有期徒刑、可申請假釋。不過在七月出庭時，她情緒激動當庭否認犯行，表示：「我其實能證明我清白，也不會放棄證明自己無罪的機會。」法官最終准許其撤銷認罪，案件再度進入陪審團審理階段。

審理重啟後的庭訊聚焦於複雜的家庭結構與潛在動機。根據報導，儘管黛文與威利特過去曾有情感關係，並育有兩名孩子，但事發時她實際上是與威利特的兒子迪維爾（Deviere Willette）結婚。該名男子向警方表示，兩人婚姻係為協助黛文處理醫療與生活事務，屬協議性質。

儘管如此，陪審團仍被呈現多張兩人過往親密合照，其中部分拍攝時間可追溯至迪維爾未成年時期。辯方律師羅伯特德拉斯科維奇（Robert Draskovich）在法庭上指出，迪維爾才是真正具有犯案動機的人，因其父親準備搬入與前伴侶及兩名孫子共同同住，可能引發家庭衝突與強烈不滿。

廣告 廣告

辯方主張，父親將奪回居住空間與情感關係，使兒子不堪壓力才可能動手犯案。控方則持續指向黛文的行為模式與案發後矛盾說詞。該案仍在審理中，預計未來數日將持續傳喚證人與呈現關鍵證據。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

家寧媽提告慘敗！ Andy帥氣回應：真相會發光

租客神還原交屋！房東查驗見「地板亮到發光」 感嘆：像是失戀了

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這