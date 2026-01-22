她每天吃「水果」！1個月甩肉10kg卻慘送ICU 醫示警很要命

記者鄭玉如／台北報導

隨著飲食精緻化、肥胖、生活型態改變，糖尿病出現年輕化趨勢。新陳代謝科醫師林毅欣分享，一名40歲微胖女子為了減肥，早餐、午餐幾乎只吃水果，1個月內成功甩肉10公斤，但身體狀況卻急速惡化，就醫檢查發現血糖飆破600mg/dL，確診糖尿病急性重症「酮酸中毒」，緊急送進加護病房。

糖尿病年輕化！家族遺傳+生活習慣=風險高

林毅欣在健康節目指出，罹患糖尿病的原因多半是家族遺傳、後天環境因素共同影響的結果。根據統計，父母雙方若都患有糖尿病，子女未來罹病的機率高達7成，即便單方有病史，風險也接近4成。但並非年輕時一定會立刻發病，而是受到年齡增長與飲食、生活型態影響，糖尿病風險會逐年累積、顯著升高。

水果減肥釀血糖狂飆 糖尿病急性「酮酸中毒」

林毅欣分享案例，一名女子體態略顯圓潤，決定透過飲食減重，認為吃水果最健康，每天早餐吃一大盒水果，中午也不訂便當，仍選擇以水果果腹，種類多達7種，體重在1個月內迅速減少10公斤，看似減肥成果驚人，但她卻察覺「身體狀況反而變差」，直到進行體檢，才驚覺出現嚴重問題。

廣告 廣告

林毅欣指出，該名女子血糖值高達600mg/dL，遠遠超過正常範圍。水果雖然富含營養，但同時含有大量「果糖」，若長時間、大量攝取，可能造成血糖快速上升。再加上患者本身具有糖尿病家族史，在錯誤飲食長期刺激下，導致潛藏的顯性基因被誘發，演變成糖尿病最危險的急性併發症「酮酸中毒」，致死率約達15%。

林毅欣提醒，酮酸中毒是糖尿病患者相當致命的併發症，該名女子當下立刻住進加護病房，接受2至3天密集觀察，包括胰島素治療、水分補充與嚴格的飲食控制。即使順利出院，也必須繼續施打胰島素，持續控制血糖，對生活造成重大影響。

更多三立新聞網報導

「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴

冷風吹增猝死率！醫揭沒保護「3部位」 穿再厚也冷死

每天只吃一餐竟變胖！她體脂57％ 營養師揭「做錯1步」：身體一半全是油

14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差

