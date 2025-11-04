她每月存2萬，卻為父母貼錢養老，退休金泡湯…嘆：如果爸媽年輕時有規劃，我早就財富自由了





獨生女阿芸還在工作，爸爸六十多歲就提早退休，媽媽又沒工作，一家靠著微薄的勞保年金過生活。

她本來每個月可以存兩萬元當退休準備金，自從爸媽退休後，變成每月要貼補一萬多給家裡，還得負擔父母的醫療保費與雜支。幾年下來，她的退休帳戶不但沒增加，還時常需要動用緊急預備金。

她很坦白說：「如果爸媽年輕時有規劃，現在我應該早就達成財務自由了。」

一半收入被父母用來養老

這個故事的主角我姑且稱他為阿浩，今年四十歲，單身，沒小孩，父母都七十多歲，靠著每月大約六萬元的年金過生活。這筆錢若拿來支付吃飯、水電與基本醫療勉強夠用，但若出現突發狀況，例如住院、房屋維修或長照需求，就會馬上捉襟見肘。而現實是，這些突發支出幾乎每年都會發生。於是，補破網的責任自然就落到阿浩身上。

廣告 廣告

他形容，自己每個月的收入幾乎有一半都流向了父母。老屋年久失修，請人修理得花錢；父母三不五時身體不適，醫藥費不能省；生活上的基本開銷、水電費、甚至連孝親金的包紅包也不能少。

他不是不孝，也不是不愛父母，而是這樣的長期資金壓力，讓他完全無法為自己的未來做準備。他說：「我的存款愈來愈薄，有時候連自己的生活也快顧不了了。」

有一次，他想說不如送父母去住療養院，讓他們有更好的照護，也能讓自己喘口氣。結果一查，光入會費就要數十萬，月費還要兩三萬起跳，根本不是他能負擔的數字。去排政府的公共安養資源又得等好幾年，自己平常要上班，也無法全靠居家照護。這些看似有選擇，實際上卻是「無解的選項」，沒有一個真正能解決問題。

這是一個讓人看了很沉重卻也很現實的故事。你無法不去同情那位正在獨自面對年邁父母與未來生活的中年人，但你也同樣會忍不住去思考：「我會不會有一天也面臨同樣的困境？」這並不是個案，而是正在蔓延的集體現象。當退休金準備不足時，真正被推入壓力漩渦的，往往是下一代。

爸媽沒存退休金，老後壓垮獨生女

生活中的案例其實比比皆是。另一個案例叫阿芸，從小就是獨生女，爸爸六十多歲就提早退休，媽媽又沒工作，一家靠著微薄的勞保年金過生活。

她本來每個月可以存兩萬元當退休準備金，自從爸媽退休後，變成每月要貼補一萬多給家裡，還得負擔父母的醫療保費與雜支。幾年下來，她的退休帳戶不但沒增加，還時常需要動用緊急預備金。她很坦白說：「如果爸媽年輕時有規劃，現在我應該早就達成財務自由了。」

我們不能怪父母當年沒存退休金，畢竟那年代的資訊不透明、金融工具不普及，他們也許真的沒機會學習理財。但到了我們這一代，如果還不開始準備自己的退休規劃，那麼未來我們的孩子，也可能會像我們現在一樣，在兩代人的責任中夾縫求生。

延伸閱讀：

兒赴美深造「自費上名校，連維持呼吸都貴…」台商爸矛盾：該成全孩子，還是把夫妻養老金擺第一位？

別把不理財的代價，留給孩子

社會結構正在變化。家庭成員越來越少，未婚比例逐年升高，少子化成為常態。以前一個家庭有三四個孩子，平均分擔父母養老的壓力還能勉強應付，現在大多數家庭是「一個孩子對兩個老人」，甚至有的還加上一個需要照顧的祖父母，整體壓力直接加倍。

當我們在規劃自己的退休金時，不只是為了自己能過得好，而是為了不把壓力轉嫁給下一代。如果我們現在不做準備，到了七八十歲時，孩子若也正值事業壓力最大、房貸還款高峰期，還要替我們支付醫療、生活甚至安養費用，這不只是金錢壓力，更會造成親情的撕裂與心力的消耗。

可能你會想：「但我現在的收入就這麼多，還要顧小孩、還房貸、還能存什麼退休金？」這確實是大多數中產階級的共同痛點。不過，退休準備不是一筆巨額的投資，而是要從「長期規劃」的角度思考。

你不需要每個月存三萬元，一開始能先從五千、一萬開始，每年調整一次比例，並盡早建立「自己要為自己老後負責」的觀念。用指數化投資搭配定期定額策略，其實可以做到長期資產累積，也不需要太複雜的財務知識。

40歲別氣餒，現在就開始規劃退休金

如果你已經四十歲，還沒有開始準備退休金，也不需要氣餒。至少從現在開始，仍然有二十年可以規劃。問題是，你要不要從今天就開始？如果不開始，二十年後也許你會和故事裡的阿浩一樣，每天擔心的不只是父母，還有自己的晚年。

退休準備看起來像是一個人的事，其實是兩代甚至三代的事。父母不準備退休金，孩子會為他們承擔老後生活；而孩子沒準備退休金，可能也會讓下一代陷入一樣的困局。我們不想責怪誰，但我們更不能讓錯誤的模式一代代複製下去。

如果你希望下一代不用再為你的退休費用奔波，現在就是你該替未來負責的時候。選擇從今天開始，為自己存一筆退休金，就是為孩子贏得選擇權與喘息的空間，也是為自己打造一份更有尊嚴的老後人生。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

（本文獲「雨果的投資理財生活觀」授權轉載，原文刊載於此）





更多幸福熟齡文章

吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像

遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多



