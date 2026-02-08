她洗草莓加1物！農會急喊「千萬不要」 正確做法曝光

生活中心／張尚辰報導

許多人在吃水果前，都會仔細清洗，防止水果表面殘留農藥或蟲子。（圖／資料照）

不少人擔心水果殘留農藥或蟲子，食用前都會仔細清洗。近日，一名女子與家人外出採草莓，回家後竟誤用「草莓橙花洗潔精」清洗草莓，整個過程被姊姊拍下紀錄。貼文曝光後，甚至釣出中華民國農會官方帳號緊急留言提醒民眾，「請勿使用洗潔精清洗水果」，引發網友熱烈討論。

該名網友昨（7）日在Threads上分享影片表示，自己和家人外出採草莓，回家後誤以為「草莓橙花洗潔精」是專門用來清洗草莓的清潔劑，便直接拿來洗水果，沒想到姊姊看到後相當傻眼，當場拍下影片記錄，並立即制止。

廣告 廣告

這段荒謬又逗趣的插曲，讓原PO忍不住自嘲表示，「我姊能活到現在已經很厲害了，早晚會被我氣死，所以中午沒事。」

貼文曝光後，引來大批網友留言調侃，「以前國小野炊活動，有同學拿洗衣粉來洗米」、「推薦她這邊還有洗檸檬跟柑橘的」、「可能要用草莓口味的洗，味道才不會怪怪的」。

農會再三提醒民眾，切勿用洗潔精清洗水果。（圖／翻攝自Threads）

留言區中也釣出中華民國農會小編親自回應，並再三提醒民眾，雖然農會出品的洗潔精清潔力佳、成分天然，但洗潔精終究是洗潔精，正確用途僅限於清洗碗盤、餐具，切勿用來清洗水果，以免影響食用安全。

更多三立新聞網報導

用水洗不夠！櫻桃泡醋水驚見「白蟲鑽出」 專家曝1方法安心吃

曾年收百萬！7旬翁退休破產「存款剩4萬」 淚訴1事超後悔

冬奧作弊新招？跳台滑雪選手疑「陰莖打玻尿酸」 原因曝光

咖啡越喝越累？醫揪「1原因」身體在求救：神經系統過勞

