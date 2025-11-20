她淡定遞槍60秒救6囚 冷血美人劫囚畫面瘋傳全網

警方當晚成功逮捕6名越南籍囚犯及女同夥，並查扣多把槍枝與逃逸用車。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨18日上演一場如電影情節般的劫囚事件。6名越南籍在押毒犯，在法院外由一名女子協助持槍脫逃，整個過程不到1分鐘，場面驚險離譜。事件曝光後，當地社群炸鍋，不僅掀起司法安全爭議，女子冷靜遞槍的畫面更成為網友熱議焦點。

女子在法院外淡定遞槍協助囚犯脫逃，過程僅短短不到60秒，引發社會譁然。（圖／翻攝自搜狐視頻）

據根據柬埔寨《柬中時報》報導，事件發生在柴楨省初級法院外，監視錄影畫面顯示，當日一名身穿黑衣的年輕女子提早進入法院停車場，在警車抵達後靠近囚犯下車位置，趁機從腰際掏出手槍，迅速交給一名囚犯。對方接槍後朝警方開火，隨後6名囚犯與她一同衝出法院外搭車逃逸，動作俐落、顯然預先策畫周詳。

警方表示，脫逃的6人皆為越南籍，涉及毒品走私與非法槍械案，多人在今年初被捕。行動發生後，警方封鎖法院周邊並緊急設置檢查哨展開追緝，首名逃犯於數小時內落網，餘下5人與女子亦在當日晚間被捕歸案。

當局在圍捕行動中搜出多項軍火，包括數把AK系列步槍與一輛用作逃逸的汽車。調查人員研判，槍械來源極可能為從越南非法走私入境，相關武器網絡目前正由國際合作單位進一步清查。

引發爭議的遞槍女子，經查也是越南人，曾涉跨境網路詐騙。其在公共場所淡定協助劫囚的畫面曝光後，不僅引發輿論譁然，也在中國微博引起激烈討論。有網友驚呼「冷面女殺手」、「真實版動作片」，但也有不少人批評「這是犯罪，沒什麼浪漫」。

儘管事件中僅有一名警員受到輕傷，這場不到60秒的脫逃行動卻徹底暴露了法院保全與押解機制的漏洞。柬埔寨政府事後發布聲明，已暫時封閉案發法院周邊區域，並針對全國司法設施展開安全審查。

本案雖迅速偵破，但社會各界對司法單位的警覺性與應變能力仍有高度質疑。後續是否會有人事調整或系統改革，外界正密切關注。

