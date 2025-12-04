她演唱會中未起身擺動 遭饒舌歌手點名「看起來很蠢」！真相曝光引眾怒

女子坐在原地遭Example稱「你們看起來很蠢」。圖／翻攝自IG@example、TikTok@kxrstyyx

日前一名女子參加英國流行樂團JLS演唱會，其中邀請歌手Example擔任特別嘉賓演出，正當活動進入高潮，Example表示「都給我站起來！」他邀請全體歌迷起立，唯獨她坐在原地遭到點名，更被稱「你們看起來很蠢」；畫面曝光也在社群引起討論。

現年43歲的英國饒舌歌手Example（本名艾略特．約翰．格里夫Elliot John Gleave），日前於倫敦O2體育館擔任流行樂團「JLS」的特邀嘉賓演出，當演唱到他的熱門歌曲《Changed the Way You Kiss Me》時，他邀請全體歌迷起身，隨即見一名女子仍坐在原地，他持麥克風喊道「你們在幹什麼？你們看起來很蠢。」

當事女子柯斯蒂（Kirsty）正好拍下演唱畫面，事後也將影片PO上網，表示「被Example點名批評可不在我25天的幸運清單上」，解釋道「先生，我已經懷孕27週了，而且還是殘疾人士。」引發網友關注。

20251204女子坐在原地遭Example稱「你們看起來很蠢」。圖／翻攝自TikTok@kxrstyyx

雖然柯斯蒂認為JLS樂隊成員對她非常好，還稱讚她把助行器塗成了樂隊的顏色，不過Example的行為已點燃網友怒火，紛紛留言表示「Example的行為很無禮」、「我當時氣瘋了！他太沒禮貌了，一直糾纏不休」，還有一名網友分享道「我後來在演唱會上聽到他說，『連這位孕婦都站著』。我完全不知道他竟然強迫你站起來，這太不對了。」認為Example用詞不當；至於Example本人尚未回應此事。



