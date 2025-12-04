她為躲雨誤入狼穴遭性侵2次 保全喊「老天都在幫我」還拔保險套

台北市一名A女，被剛認識的保全陳男誘騙至租屋處性侵。（示意圖，Pexels）

台北市一名A女透過交友軟體認識當保全的陳男，隔天兩人在百貨公司吃完飯後，陳男以身體被大雨淋濕為由，誘騙A女至租屋處，並性侵對方得逞，過程中甚至得意地說「老天都在幫我」，事後被依強制性交罪起訴，判刑4年10個月。陳男不服上訴，主張A女在他暫離去買保險套期間，有能力逃脫卻未離開，高等法院認為，陳男2次犯行一審分論併罰尚有未洽，但考量陳男有前科，並在緩刑期內再犯，且犯後態度不佳，仍依強制性交罪，處有期徒刑4年6月。

A女在2022年11月24日於交友軟體上認識陳男，隔天晚上兩人便相約百貨公司吃飯，飯後陳男以身體被淋濕為藉口，稱換完衣服就會開車載A女回家，將A誘騙至北捷士林站附近的租屋處。當晚因為下大雨，門口能躲雨的地方很小，A女才答應上樓。

可A女進入房間後，陳男開始對她全身上下其手，最後明目張膽地說「剛好下大雨，妳又很好約，天時、地利、人和，老天都在幫他。」「妳都已經到他家進入他房間，沒有做什麼就太可惜了。」

A女試圖抵抗，但看到陳男變臉後凶狠的樣子，出於自保不想激怒對方，拜託陳男去買保險套，因為知道自己可能跑不掉了，期間A女用手機發送LINE定位給朋友。之後便遭回房的陳男性侵2次得逞。

事後陳男因妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，士林地院依強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年10月，應執行有期徒刑4年10個月。陳男上訴，高等法院認為，原審逕評價為2次犯行而分論併罰，尚有未洽，但陳男犯後一再否認犯罪，未與告訴人洽談和解成立，甚至悔過書記載道歉的地方，只有「當晚我把保險套拔掉這件事，後續對您造成的傷害以及可能發生的後果有多嚴重。」等語，仍依強制性交罪，處有期徒刑4年6個月。

