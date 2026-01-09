她狂打考生頭部稱「開智慧」 網狠酸：台大在等你

生活中心／張予柔報導



隨著115學年度學科能力測驗即將到來，不少考生除了努力苦讀之外，也會尋求宗教的慰藉。不過近日一段宗教儀式影片在社群平台上引發熱議，畫面中一名女子在廟宇內對跪拜信徒的頭部不停拍打，並配上「文昌帝君開智慧」等文字標語，畫面曝光後引來網友熱烈討論與質疑。





信徒跪拜求智慧，女子對著他的頭頂連續拍打「啪啪作響」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發布了一段影片，畫面中可見，一名信徒雙手合十、虔誠跪拜在文昌帝君的神像前，一旁的女子則雙手快速拍打信徒頭部兩側，可以清晰聽到「啪啪」聲，隨後又對頭頂施作手勢，畫面文字寫著「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」。原PO在貼文中以幽默語氣寫道「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」。

影片引來網友紛紛留言，「在還沒考上之前，就要先送醫院了吧」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

影片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，有人以諷刺口吻調侃「這樣子打拜完都弱智了」、「在還沒考上之前，就要先送醫院了吧」、「媽媽～我背的東西好像都忘記了」，也有人揶揄「開完智慧可以順便開腦手術」、「拍完感覺智慧飛光了」。不少網友認為，這種拍打行為不確定能「開智慧」，但是腦震盪可能會發生。

