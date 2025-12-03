她狠批藍白「渣」想拿免費麵包裝傻 輕易出賣對蔣家和中華民國的愛情
記者李鴻典／台北報導
政治評論員吳靜怡今（3）天表示，日本首相高市早苗重提《舊金山和約》，到資深媒體人劉寶傑的兩岸不是內政問題，網路引起取日本名旋風！
吳靜怡指出，近日《舊金山和約》的搜尋量暴增，僅次於外遇風波的「高國豪」與民生關注的「教召查詢」，更在社群引爆取日本名的狂潮：「宮美春掐」、「穗稻忠武」等改名梗瘋傳，原因來自中國外交部發言人毛寧再度強調「中國從未接受《舊金山和約》」，讓台灣網友以反諷方式表示，若中國否定舊金山和約，那根據 1895 年《馬關條約》，台灣仍是日本領土。也有人開玩笑說「明年 WBC 就不用面對大谷翔平了」、「要開始學日文」。
吳靜怡分析，這些幽默背後，反映的其實是台灣社會對中日關係與國際法脈絡的高度關注。
吳靜怡進一步表示，高市早苗援引《舊金山和約》強調日本已放棄對台灣的一切權利，因此「無立場認定台灣的法律地位」，這番言論不僅戳破了中國一中原則的泡影，還引發中日外交風波。高市「台灣有事即日本有事」的說法從未改過，曾暗示日本可能軍事介入台海，更延續日本前首相野田佳彥、武正公一的類似態度，高市的立場也間接支持了台灣在國際上的獨立實體地位，讓全球重新思考台海不是中國內政，而是區域安全的關鍵。
吳靜怡也表示，美麗島民調有高達46.9％認為國民黨主席鄭麗文傾向統一，但一樣傾向統一的民眾只有5.3%；在同年五月，有高達47.2％認為總統賴清德傾向獨立，一樣傾向獨立的民眾已達24%；而絕大多數民意超過五成是「維持現狀」，也因為鄭麗文風格被認為是極統的關係，讓維持現狀並反對統一的民眾變更多！間接也讓國民黨跌入自己「一國兩區」陷阱，就是背叛自己中華民國的定位，讓國民黨支持度反而沒有提高，民眾黨甚至跌破底盤，藍白恐怕流失大量中華民國派的最大民意。
另，吳靜怡說，台灣資深媒體人劉寶傑說出關鍵，只要台灣被迫承認「一中」，等於自動切斷外援，這樣子的論點迅速在網路熱度上讓「劉寶傑、馬英九」達到高度重疊式的關注，引起藍營支持者的內部討論，「如果台灣自己承認一中，你是中國，你會不打嗎？」
這點讓捍衛中華民國派的人發現，「內政化」才是開啟戰爭的鑰匙，誰不擔心，投給國民黨立委謝龍介就是投給鄭麗文、投給國民黨立委柯志恩就是投給鄭麗文這樣的口號，會讓本來國民黨計劃奪下南部大票倉的陽謀，提早被自己親共的黨主席鄭麗文打敗！
吳靜怡強調，捍衛中華民國，就必須正視一個最基本的事實，就是沒有任何一份國際條約明文寫過「台灣主權屬於中華人民共和國」，而蔣介石所代表的「中國」，始終是中華民國的中國，不是鄭麗文口中那個遷就於中共主張的中國；台灣人民當然懂，但偏偏就是少數因為個人政治利益而不斷製造混淆、動搖國家立場的政治人物，讓台灣陷入對外戰略上不必要的風險。
吳靜怡批評，藍白政黨只是想要拿免費的麵包裝傻而已，但怎麼可以這樣輕易出賣你們對蔣家和中華民國的愛情呢？然後，明年選舉要票，就在那邊拿國旗，有這麼渣的嗎？
更多三立新聞網報導
滅證動作全面啟動？吳靜怡轟黃國昌無下限：幹壞事卻要別人擔
無懼中國！日相高市早苗高支持度 濱崎步的零觀眾演出
麥玉珍怒喊為何不可選台中竟「標記賴清德」 吳靜怡：是黃國昌不讓妳選
麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」
其他人也在看
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 203
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 149
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3
MLB》前中職洋投瑞恩 8千萬合約加入太空人
曾效力中華職棒大聯盟富邦悍將的右投手Ryan Weiss（中文登錄名：瑞恩），今天傳出與美國職棒大聯盟休士頓太空人簽下1年260萬美元（約新臺幣8167萬元）合約的消息。TSNA ・ 1 小時前 ・ 4
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 136
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 94
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 35
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 19 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 96
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 281
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 88