她生日收到親哥花束！婆婆到處造謠「外面有男人」 洗碗推開媳婦碗筷：沒義務幫妳

鋼琴家陳妍希近日上節目《單身行不行》，透露結婚以來一直有婆媳相處問題，生活中經常遭到婆婆針對，甚至對方洗碗時會把她的碗盤刻意推到一邊，就是不願意順手一起洗，「我覺得她始終還是把我當外人看。」

陳妍希透露，因為老公是生意人，收入並不是一直都很穩定，她為了應付家中開銷，決定也出去工作，沒想到家裡的經濟重擔就這樣丟到她身上，「尤其我婆婆會覺得『妳既然有工作，那妳就要負擔多一點』。」但其實男方也有工作，只是婆婆覺得「他很辛苦」，令陳妍希不解：「那我呢？」

陳妍希表示，婆婆是個強勢的人，在家也是一家之主，習慣了掌控一切，有時會讓媳婦很吃不消。舉例來說，婆婆認為早餐就是要吃得好、吃得飽，所以總是準備麻油雞、麻醬麵等重油重鹹的食物，但陳妍希吃不慣，於是她會自己準備簡單的燕麥、雞蛋，怎料卻被婆婆質疑「妳這樣吃，難怪生不出小孩」，讓她相當無奈。

（圖片來源：YouTube 東風衛視）

久而久之，陳妍希察覺婆婆似乎是在生氣「我把她兒子搶走了」，有時吃完飯沒有馬上洗碗，婆婆甚至會把她一個人的碗筷推開，只洗其他人的，明顯排擠媳婦。於是陳妍希以牙還牙，也刻意不幫婆婆洗鍋子，某一天終於把對方氣到拍桌怒罵：「妳這個人怎麼這麼自私！在一起生活還要這樣分你我嗎？」然而當她問婆婆為什麼不幫她洗碗，對方又理直氣壯地說：「我沒有義務要幫妳洗啊！」完全是雙重標準。

最令陳妍希無言的是，因為她的生日和母親節相近，有一年親哥哥為了替她慶祝，特地叫快遞送來一大束花，婆婆看到後一口咬定「妳在外面一定有男人」，完全不聽解釋。而且婆婆心裡認定就算了，還會到處跟別人說她外遇，或是捏造「她在長輩家不穿衣服」等荒唐謠言，甚至還把這些假話告狀告到陳妍希娘家，「所以我媽媽到現在都很擔心我的婚姻。」

