她用最愛的毯子送別病逝男友 買不到同款客服一舉動暖哭了

林姓網友詢問去年購買的毯子是否還有庫存，想要保存與過世男友的回憶。（網友授權使用）

過季的產品有時是他人的重要回憶，一名林姓網友在臉書分享，去年購買台灣國民成衣品牌lativ的單人毯，她的男友今年4月驟逝，讓她至今仍傷痛不已，原本想購買同款商品，卻發現沒有同色、同款樣式，她詢問客服：「去年買的那件讓我過世的男友帶走了，我想買一件一樣的當作他還陪著我。」客服當天就聯絡她，表示找到僅剩的展示品，將郵寄送給她，讓她瞬間紅了眼眶，「謝謝Lativ，讓我完成小小的夢想」。

林小姐受訪表示，與男友交往12年，男友過去就曾發生主動脈剝離，去年又因不明原因反覆發燒，最終確診為「乾燥症」，今年由於動脈瘤擴大頻繁進出醫院，4月突然在家中吐血，病情急轉直下逝世，「他離開的那天，救護員要我在地上鋪著被單或床單，不要讓他直接躺在地上」，她就拿最喜歡的藍色史努比毯子讓他墊著，「當作是我陪著他，直到入殮前才拿掉」。

雖然男友過世半年，林小姐仍非常想念另一半，日前希望再買一條同款的陪病毯子，記住與男友共度的最後時光，但查看品牌官網只有卡其色，圖案樣式也不同，她只好鼓起勇氣詢問客服：「請問去年那件史努比深藍色的單人毯還有庫存嗎？貴一點沒關係。去年買的那件讓我過世的男友帶走了，我想再買一件一樣的當作他還陪著我……」

品牌今年也有推出史努比毯子，但圖案及顏色皆不同。（網友授權使用）

林小姐原本幾乎不抱希望，沒想到客服在當天下午打電話給她，表示那件是去年的貨已經完全沒有庫存，只剩下當初的展示品，「如果不介意的話整理好之後會寄給妳」，詢問價錢時客服表示「不用客氣就送給妳」，讓她感動到紅了眼眶，「他們竟然只因我留的那句話，就全公司翻箱倒櫃找到唯一僅剩的那一件」，感謝品牌完成她的小小夢想。

這則暖心分享在臉書社團讓1.9萬人按讚，《鏡新聞》記者詢問品牌，品牌低調表示重視消費者心情與感受，如果有任何可以協助的部分都會盡力幫忙，經過內部會議及同仁盤點努力之下，希望能提供一份溫暖，向消費者表達心意。

