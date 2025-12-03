她用玻璃吸管喝飲料「2小時後滿嘴血」 血的教訓示警千萬別用

美國1名女子曝光自己的經歷，喊話別使用玻璃吸管；示意圖。（Pixabay／Image by Alexa）

隨著環保意識抬頭，不少人會使用環保餐具、吸管！美國就有1名女子在使用玻璃吸管時，不慎將玻璃碎片一併吸入，結果她在一次打嗝後竟出現滿嘴血的狀況，她用自己血淋淋的教訓，提醒他人別再使用玻璃吸管。

歐布萊恩（Breezie O’Brien）11月23日於Tiktok分享自己的慘狀，以提醒其他人「不要使用玻璃吸管」！她提及，近期用玻璃吸管喝飲料，突然感覺喉嚨有異物滑過，結果低頭一看竟發現吸管出現裂口且有缺角，起初她覺得應該沒事，孰料「大約2小時後，我打了一個超大的嗝，然後我的嘴裡全是血。」

歐布萊恩當下立即前往醫院求救，竟過檢查發現玻璃碎片已穿過食道、掉進胃裡，醫師隨即安排手術欲要取出。孰料她被推進手術室並接受全麻手術後，醫師動手術前，發現碎片離開胃部順著蠕動到腸道深處，醫師無奈聲稱已來不及，只能等碎片自行排出體外，「他們叫我接下來2天要注意是否出血，還要檢查我的大便。」

歐布萊恩表示，這幾天她都只能在擔憂和疼痛中等待碎片自行排出，「我以後再也不會用玻璃吸管，大家也千萬不要用！」該影片曝光後，已超過3,800萬人次瀏覽、超過140萬人按讚。據《每日郵報》報導，玻璃吸管是熱門環保產品之一，有助於減少塑膠汙染，玻璃吸管通常耐高溫，但並非完全不會破裂，當玻璃遇到溫度快速變化，如沸水到冷水就可能碎裂。

矽膠吸管目前被公認為是最安全且環保的選擇，尤其適合孩童，但因材質柔軟且清潔麻煩，不受部分人的青睞。至於金屬吸管雖然耐用且防碎，又能抵抗溫度變化，但對兒童卻恐有隱患，若跌倒時嘴裡含著金屬吸管，可能造成嚴重的口腔或臉部傷害。

報導也提及，玻璃碎片可能會割傷食道內壁或刺穿胃壁，造成嚴重出血、感染，玻璃碎片能抵達胃部而未造成立即重創，進入胃前那一段往往是最危險階段，已算跨過一個重大關卡。儘管小腸會推動食物前進，相對不易讓玻璃碎片卡住，但玻璃碎片仍可能嵌入腸壁，造成穿孔，使有毒廢物洩漏進腹腔，這是危及生命的緊急狀況，需立即手術。

