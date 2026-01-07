她用Google街景「重逢過世阿嬤」，1.1萬人共掀淚海…如何操作設定一次看懂，陪你重現故人身影





你是否曾想過，某個不經意被記錄下來的日常瞬間，會在多年後成為最珍貴的思念媒介？日前一位親子網紅分享她在Google街景「重逢過世阿嬤」，在臉書掀起熱烈回響，短時間內累積逾1.1萬人按讚、570則留言，許多人也跟著打開Google地圖回到過去，找回那些來不及道別的身影。

粉專《Winny一家愛旅遊》在貼文中寫道，Google Map可以看到過去的街景，但她沒想到竟在2012年的華西街，找到已經過世的阿嬤！

「照片裡的阿嬤，像是早上剛買完菜，坐在家門口的小店休息、看人來人往。」即便臉部被Google街景系統打上馬賽克，仍能清楚想像阿嬤當時的表情。

她形容當下整個人瞬間想哭，立刻將截圖傳進家庭群組，並提到阿嬤離開已經1年多，但思念從未停止。直言：「這真的是我收到最棒的聖誕禮物！感謝科技，讓我能回頭看到13年前的阿嬤。」

沿著Google街景圖「回老家」

其實早在幾年前，日本社群平台X（推特）上，就有一名帳號「@TeacherUfo」的網友，分享自己在Google街景裡，看見過世7年的父親站在家門口的畫面。當他沿著街景慢慢往前滑動，竟又看見母親的身影，才發現原來父親當時站在門口，是在等媽媽回家。

▲日本網友分享自己在Google街景裡，找到過世父親站在家門口等待母親回家的畫面。翻攝自X (@TeacherUfo) 。

他在貼文中寫道，父親話不多，卻是一位溫柔慈祥的人，「我希望Google街景不要更新這些照片。」這則貼文感動全球網友，累積超過64萬人按愛心、10萬次轉發，也讓更多人開始嘗試用街景「回老家」。

有人在街景中，看見早已去當小天使的老狗，「看到我家狗狗的時候好開心，我也希望照片別被換掉。」也有人回到阿嬤家，真的在田裡找到工作中的阿嬤身影，「我阿嬤去年過世了，好開心能用這種方式再見到她！」

也有人分享，透過街景看到外公、外婆忙完農事，從田裡走回家的背影。「我外公4年前走了，看到這個街景時我馬上就截圖下來，傳給我媽那邊的親戚，大家都看得很開心！謝謝原PO的分享，讓我們家有機會看到這一幕！」

街景圖留已故親人身影「像是向我走過來」

而台灣也有網友因為思念親人，嘗試在google街景尋找過往回憶。

他提到，家住在小巷中，街景只留下2010與2013年的影像。抱著一絲期待搜尋後，竟在2010年的畫面裡，看見父親、母親與奶奶三人正準備出門的身影——父親走在前面，母親與奶奶跟在後頭，「從我的角度看來，就像是他們走向我一樣……這一刻我是多麼希望可以進到圖裡。」

他坦言，父母相繼離世，奶奶也在不久前過世，那幾格畫面雖短，卻喚起無數共同生活的記憶。讓他想對著已經離開的至親說：「我現在很好，以後也會一直很好。」

【實用教學】用Google街景找回珍貴畫面

第一步：開啟Google地圖

●電腦：在瀏覽器輸入「Google地圖」，或直接開啟Google後點選「地圖」

●手機：打開手機上的「Google地圖」App（若沒有，可先到App Store／Google Play下載）

第二步：輸入想查看的地址

在搜尋欄輸入想查看的地點，可直接輸入詳細地址、或熟悉的街道名稱，按下搜尋，畫面會先顯示上空的衛星影像。

第三步：進入「街景模式」

●在電腦畫面右下角，找到俗稱「小黃人」的黃色小人

●用滑鼠點住小黃人，拖到藍色標示的道路上，放開後就會進入街景畫面，並看到周圍地區的360度街道視角

●手機使用者：直接點擊地圖上的街道圖片，或點選「街景」即可

第四步：查看「過去的街景影像」

進入街景後，請留意畫面中的時間資訊：

●電腦版：左上角會出現一個小時鐘圖示或「查看更多日期」

●手機版：畫面下方會顯示拍攝年份，點擊後即可看到時間軸

輕輕拖動時間軸，就能切換到不同年份的街景畫面。

第五步：慢慢看、慢慢走

可以用滑鼠或手指，前後左右移動畫面，或以箭頭為前進方向，沿著街道慢慢「走」。

如果看到想留下的畫面，可以使用：

●手機截圖 ●電腦按下截圖快捷鍵

將這份意外的禮物，好好保存下來。

