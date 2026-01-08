她當老闆乾女兒 陪看房竟遭侵犯！乾爹噁喊：一次就好

台南一名女子遭老闆差點遭老闆性侵，事後害怕將其告上法院。（示意圖／翻攝自Pexels）





台南一名葉姓男老闆認女員工佳佳（化名）為乾女兒，兩人某日相約到實品屋驗收，葉男趁兩人獨處性侵佳佳未遂。事後，葉男辯稱雙方「兩情相悅」，甚至稱佳佳曾透過包養網站暗示行為。法院審理認為，葉男無視佳佳拒絕與反抗，先行猥褻後再升高犯意企圖性交，判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。

乾爹老闆趁機伸狼爪 性侵未遂

根據判決書，葉男為某廣告公司負責人，於2024年2月19日在台南中西區一處實品屋臥室內，強行脫下女員工佳佳上衣並以手觸碰其身體。佳佳掙脫後逃往浴室，葉男仍尾隨進入，繼續強行觸碰。隨後兩人移至客廳，葉男再度脫下佳佳絲襪及內褲，並觸碰下體，但因佳佳持續反抗，最終性侵未遂。

佳佳指出，當天在客廳試圖與葉男溝通時，曾表示把他當乾爸爸，沒有其他意思，但葉男卻轉而談公事及彼此感情、溝通問題。談話過程中，葉男突然強行扯下佳佳的絲襪與內褲至膝蓋位置，力道強大讓她無法掙脫，並多次要求「只要一次就好」，直到佳佳表示要哭了，葉男才停止行為，佳佳隨後急忙離開現場。

色老闆辯「兩情相悅」遭打臉 下場慘了

對此，葉男辯稱，兩人事前已有曖昧關係，佳佳曾透過包養網站暗示，他認為行為是雙方自願，且稱當時佳佳並未明確拒絕，最後因佳佳要求使用保險套及自己無法生理反應才停止。不過對話紀錄顯示，佳佳對葉男表示：「今天真的超過了」、「受到傷害跟驚嚇」葉男則回應：「全死了」、「我去自殺算了」。

法院指出，葉男事後多次自稱「我是畜生」、「禽獸」，承認「誤解、自作多情」，並稱「最後有忍住」，駁回兩情相悅辯解。法院採信佳佳證詞及驗傷記錄，認定葉男無視女子拒絕，先猥褻後升高犯意企圖性交，造成肩背、乳頭、腰部及膝蓋瘀痕，且犯後否認責任、推卸罪行，態度惡劣、無悔意，判刑3年。

