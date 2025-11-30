她登上民進黨高雄初選民調第一！李永萍卻喊「希望她被提名」：這樣柯志恩更好選

媒體《上報》發布高雄市長最新對比式民調，調查民進黨初選者邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺對上國民黨柯志恩的支持度，結果指出邱議瑩以些微差距領先。對此，前台北市副市長李永萍在節目《新聞大白話》直言，一議題將成為邱議瑩在選戰的最大被攻擊之處，「我私心樂見民進黨有本事就提名邱議瑩，因為這樣柯志恩比較好選！」

民調結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％、賴瑞隆50.4%領先柯志恩23.1％、許智傑50％領先柯志恩23.7％、林岱樺43.3％領先柯志恩19.6％，未表態37.1％；前3名支持度落差都在誤差值內，民進黨高雄市長初選更臻白熱化。



李永萍對此表示，高雄垃圾山連環爆，且全都是邱議瑩的選區，現在邱議瑩民調卻衝到第一名，過半來到51%，「我私心樂見民進黨有本事就提名邱議瑩，因為柯志恩比較好選！只要不斷地打垃圾山，垃圾山一爆二爆三爆四爆 ，看來還會繼續爆，因為邱議瑩的選區很大， 到處都在堆垃圾。」

李永萍說，從政治派系來講，在黨內反總統賴清德，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌的「英蘇連線」確實有合流的傾向，在北部支持蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧，南部的高雄則就是與現任高雄市長陳其邁同屬的英系邱議瑩。

李永萍也批，邱議瑩現在也要為高雄變成「垃圾山代名詞」的問題，她要負起全責​。

本次民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。訪問日期為114 年11月24日至26日；有效樣本為1074 份；抽樣誤差在 95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。

