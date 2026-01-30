她發票中獎200萬卻飛了！財政部教4步驟自動兌獎 不怕錯過財神爺

雲端電子發票越來越普及，但若忽略一個關鍵步驟，可能讓你與財神爺擦身而過！一名女網友幸運中了200萬元特獎，但因未將載具歸戶，而未能收到中獎通知，而等她知道時，已過了兌領的期限。貼文曝光後，至今吸引超過330萬人瀏覽，為她扼腕。

114年7、8月期統一發票領獎期限只到1/5，財政部曾提醒民眾檢視自己的發票，並於期限內兌領。但有一名網友1/17在社群發文表示，她近日查看過期發票，發現自己幸運中了200萬元特獎，但已超過兌領期限，獎金依法充公，「真的沒救了嗎？」貼文曝光後引發網友熱議，有人說「這比沒中還痛苦」，還有網友表示，「會因此臥病在床一個月，沒辦法出門」。

財政部提醒了，中獎者沒注意也沒救

事實上，114年7、8月期統一發票中獎號碼在9/25公告後，直到本月初（115年1月），財政部還曾針對尚未兌領的中獎發票提醒，兌獎期限僅到今年1/5，並公布尚未領取的中獎清單。其中一張消費金額220元、台北市信義區的App Store訂閱費發票，特獎200萬元的得主就是該名網友。

跨境消費最易漏接 1疏忽竟錯過財神爺

這名女網友的慘痛經驗讓不少民眾驚覺，原來雲端發票有一關鍵步驟「載具歸戶」不能少，否則像這名網友幸運中了大獎，卻未能接到中獎提醒，自己手動對獎卻又錯過最後兌領期限，獎金只得依法充公。

跨境電商雲端發票「載具歸戶」中獎才知道

有鑑於此，財政部再次指出，民眾經常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」，就是小確幸躲藏的地方！如果有訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium，在App Store或Google Play購買APP，或曾在Agoda、Airbnb、Meta等消費過，這些跨境電商都會開立雲端發票，但必須做好載具歸戶，發票中獎才會知道。

非首例！曾有22元外送費中千萬元大獎

事實上，類似這名網友的案例其實並非首度發生。過去就曾有消費者透過外送平台支付22元外送費，意外中得千萬元大獎，卻在開獎後才補做歸戶，也未在期限內持電子發票證明聯至實體通路兌領，最終1000萬元同樣依法充公。而這次該名網友中獎200萬元特獎的發票，則是訂閱App Store的消費金額220元，結果也是領不到獎金。

載具歸戶4 步驟

財政部介紹載具歸戶4 步驟：

使用財政部「統一發票兌獎 APP」＞點選【載具歸戶】＞點選【新增載具】；或登入「財政部電子發票整合服務平台」＞點選【歸戶設定】＞點選【＋其他載具歸戶】 載具類別選擇【跨境電商電子郵件載具】 輸入【與跨境電商交易時留存的電子信箱】，發送一次性密碼。 到信箱收信，在APP或網頁上輸入該密碼，即完成歸戶。

財政部提醒，做好載具歸戶，發票中獎才知道。（財政部提供）

一次設定不必擔心漏接通知

財政部也再次呼籲，民眾只要事先完成載具歸戶，無論是在國內或跨境平台消費，只要中獎就能即時顯示於兌獎App，就不必再擔心漏接通知，與財神爺擦身而過了。

◎ 圖片來源／財政部提供．翻攝自Threads@sullessda

◎ 資料來源／Threads．財政部

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章