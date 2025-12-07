她看診才知「醫生是高大成」！網嚇喊：有在看活人？

生活中心／于士宸報導

知名法醫高大成在命案分析領域累積多年經驗，經常以專業角度深入解析案件細節。他不僅在法醫界備受肯定，也經常針對重大案件發表見解，憑藉精準的專業判斷，形象深入人心，獲得社會各界高度信賴。然而，昨日（6）一名網友在社群平台Threads上發文表示，自己隨意挑選了一間診所治療胸悶，沒想到一進診間就發現醫生竟是法醫高大成，驚喊：「突然發現醫生是高大成的機率有多低！」，貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

一名網友曬出藥袋照，驚喊：「突然發現醫生是高大成的機率有多低！」。（圖／＠wayyyxin授權提供）









法醫高大成在台灣名氣甚高，經常以專業角度分析各類命案。沒想到，昨日（6）一名網友在社群平台Threads上曬出一張藥袋照片，表示自己因胸悶隨意在Google上搜尋診所就診，卻意外發現醫師竟是高大成本人，讓她相當驚訝；原PO也在留言區補充，因為越看越面熟，最後才確認確實是同一人。貼文曝光後，瞬間吸引網友好奇提問：「法醫有在看活人？」，對此不少網友解答，表示法醫本身都會一定具有醫生資格、考法醫需要先有醫師執照，稱法醫僅是「兼職」，而高大成本身的正職確實是醫生。





法醫高大成在命案分析領域累積多年經驗，獲得社會各界高度信賴。（圖／翻攝畫面）





原PO接著在留言區透露，高大成的診所其實也有提供一般內外科、兒科、皮膚科、糖尿病、高血壓等項目看診。她表示自己服用了一包藥後，胸悶症狀就明顯改善，並笑稱：「每天行屍走肉算不算是活屍，高醫師能幫看這部分嗎？」。貼文也引來泌尿科醫師張英傑幽默回應：「幸好您是自己找到他的」，讓全網笑翻。據了解，高大成的診所位於台中，在 Google 評論上擁有4.6星好評，且也會熱情回覆民眾問題，服務相當周到。













原文出處：正妹胸悶隨機看診「醫師竟是高大成」！3.7萬網友嚇壞喊：有在看活人？

