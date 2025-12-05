她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞] 一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。醫師透過人工智慧輔助分析系統，給予體外震波治療，3週內疼痛緩解、3個月後可恢復正常生活。
高雄長庚醫院骨科部運動醫學科副教授周文毅說，肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症根據國外研究，盛行率約為 2.5%至10%，若以台灣人口估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。
周文毅指出，最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構，疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關。至於好發族群，醫師提到，女性盛行率較高、常見於30至60歲間。
3情況不適合震波治療 醫：肌腱鈣化程度太嚴重了
治療上，目前以體外震波(ESWT)治療被證實能有效改善症狀，但周文毅提到，臨床治療滿意度仍僅約6至7成；為了提升準確性，醫師也與研究團隊開發人工智慧機器學習，可預測體外震波療效及預後因素的AI模型。
周文毅解釋，研究分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，且每一位的觀察時間、資料長達1年。研究納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數。
周文毅說，結果顯示在模型預測治療後，鈣化能否吸收的完全準確率「高達89.5%」，可作為臨床治療決策前的重要依據。
不過，是否每個人都適用，周文毅提到，基本上適合做的是肌腱不可以斷裂，且要確認肩膀的疼痛是鈣化引起、沒有其他問題，就可使用震波治療。但根據分析，若疼痛時間過久，超過10個月以上、鈣化程度太嚴重，如超過1公分；還有鈣化點太過致命，治療的效果就不會太好。
周文毅表示，AI技術的導入可協助醫師在治療前預測療效，讓治療更具科學依據與效率。提醒民眾，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質。
相關研究成果為全球首篇以人工智慧預測體外震波(ESWT)治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，並分別刊登於2024年國際期刊《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》、2025年《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》。
