她砸26萬當上空姐 第一天上班「拿了幾瓶水」就被開除

大陸中心／倪譽瑋報導

有自稱是新加坡航空的空姐抱怨，自己因為拿了飯店貴賓區的水就被開除。（示意圖／翻攝自Singapore Airlines臉書）

近日有曾是空姐的中國籍女子PO文訴苦，她為了進入新加坡航空工作，辛苦準備一年，用於體檢、房租、辦簽證等花費共約6萬人民幣（約新台幣26萬元），上班第一天住進公司準備的飯店，看到貴賓區有水便拿了幾瓶，隔天便因「違反公司規定」被開除，沒有任何商談空間，讓她控訴公司冷漠。新加坡航空則回應「不會就任何涉及在職、離職員工的機密事宜做回應」。

中國女子花重金當上空姐 第一天拿水而被開除

日前有化名「可可醬」的中國女子，在社群平台小紅書發文表示，她對新加坡航空的「全球最佳」頭銜心動，為了入職，自己準備了整整一年，打磨中英文自我介紹、苦練微笑禮儀、背完厚厚一本航空知識手冊，最終順利面試成功。入職時，她得自行支付體檢費、疫苗費、簽證費，還有房租、制服等雜項，前後共花費約6萬人民幣。

到新加坡辦理完中國籍新進空服員報到手續後，當天住進公司安排的酒店，看到店內「貴賓區」走廊有放水，可可醬便拿了幾瓶回房間喝，第二天就被人資叫到會議室，告知因「違反公司規定」被解雇。

抱怨公司冷漠 新加坡航空未做過多回應

「可可醬」在文中抱怨，沒有人事先告知不能使用該區，只是拿了幾瓶水就被「違規開除」不合理，更心寒的還有公司人資的態度，她當面訴苦，自己為了入職已付出大量時間、金錢，對方冷漠地回覆「這是你個人的問題」。

根據《8視界新聞網》報導，針對「可可醬」的發文，詢問新加坡航空後，公司方表示不會就任何涉及在職、離職員工的機密事宜做回應；並強調公司期望所有員工隨時保持專業態度，並遵守公司政策及相關規定，違規就會採取紀律處分。

