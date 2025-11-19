她秀30年前「麥當勞員工禮」：整個高級感！一票網羨慕暈：可以當傳家寶

生活中心／李紹宏報導

麥當勞的漢堡、炸雞相當受歡迎，今（19）日也宣布奶昔重磅回歸，掀起排隊人潮。不過有趣的是，其實以前麥當勞還會貼心送員工就職禮物。就有一名30年前在麥當勞任職的女員工在臉書上分享就職禮「純銀麥當勞Logo戒指」，上頭還有「黃色M字樣」，相當精緻，文章還釣出不少歷屆麥包分享自己也曾收過的禮物，讓網友在底下直呼超羨慕！

一名30年前在麥當勞工作的女網友表示，曾在就職1年後收到特指戒指。（圖／翻攝自迷你廢物俱樂部臉書）

這名女網友在臉書「迷你廢物俱樂部」分享， 30年前曾在麥當勞工作時，員工如果做滿1年還會送麥當勞Logo戒指，並且用精美盒子包裝，高級感十足；女網友貼出小拇指戴上戒指的照片，大小剛剛好，相當貼心。

文章一出，引發網友熱議，也分享收過的禮物，「我有最佳服務員的絲巾和鏟子，整理垃圾桶整理到一半被叫到櫃檯，然後領獎（滿頭問號」、「這個絕對可以當傳家寶」、「好有儀式感」、「還是美國麥當勞經營的時候比較好」、「30年前，我有參加薯條all star比賽」、「我媽媽有水晶做的第一間麥當勞模型，超級酷」。

還有麥胞分享，受過麥當勞的特製名牌。（圖／翻攝自迷你廢物俱樂部臉書）

其中，一名麥胞分享收到的「200克重金屬名牌」相當受矚，上面有黃色M字樣，寫下十周年紀念，名牌四角的曲線圓滿，還帶有純金成分，相當大手筆。

