她私密處很癢以為是濕疹！就醫檢查結果竟是癌症

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高雄長庚醫院皮膚科助理教授級主治醫師黃麗珊昨日在社群平台分享一起門診個案。該名女性患者聽聞罹癌消息時表示，早在新冠疫情前就有醫師建議切片檢查，但因私密處就醫感到羞恥，加上疫情影響而一再拖延。

黃麗珊醫師說明，乳房外佩吉特氏病是一種少見的皮膚惡性腫瘤，特別好發於富含頂漿腺的部位，包括外陰部、會陰部、陰囊及肛門周圍。由於早期外觀與濕疹、黴菌感染或慢性皮膚炎極為相似，常被誤診或輕忽，延誤最佳治療時機。

醫師提醒，皮膚癌並非一定表現為突起腫瘤，也可能呈現長期不癒的紅疹或搔癢。針對私密處皮膚異常，黃醫師整理出五大危險警訊：長期搔癢持續數月甚至數年、紅疹反覆發作時好時壞、一般藥膏無法改善症狀且易復發、皮膚出現脫屑糜爛或滲液，以及病灶範圍擴大或皮膚顏色改變。

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黃醫師強調，許多患者病情惡化往往不是疾病本身無法治療，而是受到「再等等看」的拖延心態影響。她澄清切片檢查並不可怕，通常在局部麻醉下進行，時間短暫卻能提供關鍵診斷資訊。

醫師呼籲，若私密處皮膚反覆發炎、搔癢多年治療無效，切勿盲目更換藥膏，應勇敢接受皮膚切片檢查，精準找出病因並把握黃金治療期，避免因一時羞赧造成無法挽回的健康遺憾。

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