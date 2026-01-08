她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口

女患者自認是黴菌感染，內診時卻驚見私密處分泌物冒泡泡，顯微鏡下還有活蟲亂竄。（示意圖／Pixabay）

以為只是老毛病黴菌感染，沒想到真相讓她心碎又崩潰！婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享，一名女性患者因私密處反覆感染自行用藥，卻越治越糟，直到內診時發現分泌物竟然「會冒泡」，顯微鏡一看更驚見「活蟲在裡面亂竄」，真相竟是性病「滴蟲感染」上身，而傳染源頭，很可能就是她的男友。

鄭丞傑說，這名患者多年來偶爾會有黴菌感染，平時已習慣自備藥物應對。這次她也照例自行處理，但症狀遲遲未改善，分泌物變得異常混濁、帶有黃綠色，感覺比以往更「奇怪」。轉診至鄭醫師門診檢查時，他驚覺情況不單純，「我一看到分泌物有泡泡，馬上聯想到滴蟲！」

他立刻以顯微鏡檢查，結果畫面讓患者當場傻眼，只見分泌物中竟有活生生的原蟲四處蠕動，「這是我的嗎？」她不敢相信地問。鄭醫師點頭直言：「對，就是妳的，這是滴蟲。」滴蟲是透過性行為傳染的疾病，肉眼無法辨識，只能藉由顯微鏡確認。

鄭丞傑指出，這名患者實際上是黴菌合併滴蟲感染，單靠治療黴菌根本無法解決。他當場追問對象，得知是固定男友後也直言不諱：「這絕對是性行為傳染，男友得來的，也可能是從其他人身上來的。」他強調，面對滴蟲感染，雙方「必須一起治療」，否則會發生所謂「乒乓球效應」：一人痊癒、一人仍帶原，彼此不斷交叉感染，病情反覆無法根除。

鄭丞傑過去在接受《ETtoday健康雲》專訪時就表示，滴蟲潛伏期約為5至28天，僅能在濕潤的分泌物中存活，無法耐乾燥，因此通常只透過性行為傳染。他提醒，年輕族群尤其需注意性行為安全，避免在感情關係不穩定或有多重伴侶的情況下暴露風險。鄭丞傑同時呼籲，出現異常分泌物、陰道搔癢或異味問題時，務必及早就醫，並落實「雙方同步治療」原則。「否則，今天治好了，明天又被傳染回來，那真的會痛不欲生。」

