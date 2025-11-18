她稱高市早苗像「車力巨人」！身分遭挖「竟是藍營委員」

政治中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起雙方關係緊張。對此，藍營政客也紛紛發表對此事看法，不料前國民黨中央委員黎子渝卻在Threads上失言，指高市早苗的外貌神似動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，引起全網炸鍋。





她稱高市早苗激似「車力巨人」愛嘴秋！身分遭起底「竟是洪秀柱乾女兒」網怒了

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗X）

廣告 廣告









她稱高市早苗激似「車力巨人」愛嘴秋！身分遭起底「竟是洪秀柱乾女兒」網怒了

前國民黨中央委員黎子渝在Threads上發文，表示「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」，疑似指名高市早苗。（圖／翻攝自Threads ＠akina_li）





日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經。中國外交部14日突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。事態延燒至今，國民黨政客紛紛發聲，其中前國民黨中央委員黎子渝昨日（18）在社群平台Threads上發文，曬出一張高市早苗的照片與日本高人氣動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」角色照片，並附文「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋？」。





她稱高市早苗激似「車力巨人」愛嘴秋！身分遭起底「竟是洪秀柱乾女兒」網怒了

貼文曝光後，網友反映一面倒。（圖／翻攝自Threads ＠akina_li）





貼文曝光後，截至目前已累積超過54萬人點閱，網友見狀後紛紛撻伐，留言砲轟：「他優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家」、「你是台灣人嗎？日本挺台灣，你好像很不爽一樣」、「好喔，高市嘴秋嗆中國之後 支持度上升到70%喔」、「國民黨的中央委員素質真差，自己美顏開成那樣還對別人容貌羞辱？內心已經醜爛了」、「2025還在外貌羞辱，果然還得是國民黨」、「高市不管是腦子還是長相都贏你！ 現在看來，愛嘴秋別人的是你…」。然而，竟有多名網友留言指出，發現這名女子的身分，不僅是前國民黨中央委員、資深黨代表，同時竟是前國民黨主席洪秀柱的乾女兒。









原文出處：她稱高市早苗激似「車力巨人」愛嘴秋！身分遭起底「竟是洪秀柱乾女兒」網怒了

更多民視新聞報導

高市早苗挺台「遭中強硬報復」！韓媒：習近平面子問題

中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰

中國籲民「暫勿前往日本」！他喊話台人「快做1事」

