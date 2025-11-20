她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁

菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。

特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指控造假身份、出生地和國籍，國會議員爆料指出，她並非在菲律賓出生，是青少年時期才從中國移入，其指紋更被比對出、與一名中國籍人士郭華萍（Guo Hua Ping）相符。

檢察官托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）宣布、郭華萍與七名共犯，全數被判處無期徒刑，但受保密法規限制，未公布除郭之外其他被告的姓名。

究竟是間諜、還是詐騙園區藏鏡人？

《衛報》報導將時間軸回溯到2024年3月，一名越南籍工人逃出後立即向警方求救，打拉省班班市（Bamban）警方啟動突襲，發現一處龐大的非法園區。該區域表面上被登記為離岸博弈（POGO）機構，但實際上卻是中資主導的詐騙基地。

這次突襲從園區內救出超過700名受害者，國籍非常複雜，從菲律賓本地人、中國公民、台灣人，到東南亞鄰居的越南、馬來西亞、印尼都有，甚至還有來自非洲的盧安達。許多人重獲自由後表示，他們被迫從事「殺豬盤」等詐騙手法，假如未能達標業績，就會遭受毆打、禁食、電擊與限制行動的懲罰。

菲律賓警方搬來大批控訴郭華萍與詐騙園區的證據文件。（翻攝自菲律賓國家警察）

隨著檢方擴大展開搜查，身為詐騙園區所在地的現任父母官，2022年當選班班市長的郭華萍，就成為懷疑對象之一。雖然她在地方上頗受好評，但檢方卻對這位華裔市長的身份感到懷疑，在經過抽絲剝繭和比對指紋後，確認她的真實身分為中國籍的「郭華萍」，和選舉期間宣傳完全不同，也因為這一點、讓郭最終遭到法院罷黜市長資格。

遭免職後的郭華萍，選擇以失蹤方式回應，最後透過走私管道逃往海外，觸發菲律賓、印尼、馬來西亞與新加坡等國合作追捕，在躲藏近3個月後、終於在印尼落網並遣返回國受審。

搜捕期間的菲律賓檢方也持續比對相關物證資料，發現文件顯示、郭華萍曾擔任該詐騙園區營運企業的「總裁」。此外，該園區內36棟建築物的土地，和她過去申報的名下資產相符，進而讓郭華萍和詐騙園區的關聯逐步明朗。

菲律賓全面圍堵跨國詐騙

事實上，當2024年班班詐騙園區曝光後，菲律賓國內民怨沸騰，許多民調都顯示、輿論高度要求政府清除所有潛在POGO園區。面對這個變化，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）隨即在2024年下令：全面禁止離岸博奕項目，並要求所有外籍從業人員限期離境，從根本上直接切斷發展的可能性。

身份成謎、被指控是中國公民的前菲律賓市長郭華萍（中左）。（翻攝自馬可仕議員粉專）

離岸博奕產業一度在前朝杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府時代非常興盛，看準背後潛在的利益，政府大量核發營運執照，沒想到不只吸引博奕進入、同樣讓詐騙產業鏈大量外移至菲律賓。根據聯合國（UN）報告指出，2023年東南亞跨國詐騙受害者，在該區域內總損失高達370億美元（約新台幣1.16兆元），而且實際數字很可能比官方給出的數據更高。

對於郭華萍（或是Alice Guo）被判處無期徒刑一事，中國駐馬尼拉大使館並沒有在第一時間做出任何回應。

