她穿這雙鞋出國「每天走2萬步腳不痛」 一票人推爆

出國玩整天在外面跑行程，有雙好走的鞋子是基本配備，除了知名運動品牌的鞋款外，近年法國專業跑鞋HOKA、SALOMON等品牌爆紅，一名網友在社群分享，原本覺得HOKA的鞋子太貴，2雙就要破萬元，沒想到去日本每天走2萬步以上腳完全不痛。貼文引發討論，一票網友也大推，「穿HOKA出國像漫步在雲端」；也有人透露在日本買比較便宜，「下飛機直接去買2雙，很舒服。」

一名女網友日前在Threads發文表示，本來覺得HOKA的鞋子太貴，買2雙就破萬元，不過去日本關西玩5天，每天走路2萬步起跳，腳完全不痛。原PO直呼錢有花在刀口上，也好奇「有人也是出國才被HOKA圈粉的嗎？」

話題引發熱烈討論，穿過的網友都大推，「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」、「出國像是漫步在雲端」、「去日本每天都是3萬步起跳，輕鬆度過」、「前陣子買HOKA來路跑用，先穿去日本旅遊，就覺得錢花對了，很有感的好走、有支撐性。」

不少人建議在日本買比較便宜，「去日本也買了2雙，鞋底是台灣製的」、「我們也是下飛機就去買，走路很舒服」、「去大阪第2天腳痛到受不了，逛HOKA果斷買了一雙，很值得。」

不過也有網友表示，HOKA的鞋子不同款式有不同功能，「我覺得太彈，感覺走久腳踝會不舒服，應該比較適合當跑鞋」、「我買的好像適合一直走路，上班久站反而容易小腿抽筋。」

另外也有民眾推薦其他品牌的鞋子，「在日本走到腳痛，後來買了SKECHERS才有辦法走完剩下幾天」、「SKECHERS比較便宜，出國十幾次的我強烈建議可以拿一雙」、「推薦ASICS，跑步、走路都舒服，走4萬步也不累。」

