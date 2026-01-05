她結帳報5碼「88888」超暖用途曝！ 網友漲知識：原來可以這樣做

阿姨報載具5碼「88888」，是為了捐給兒童癌症基金會，讓網友直呼暖心。（示意圖；本刊資料照）

不少民眾可能都有捐過發票，近日有網友分享1名阿姨結帳報載具竟是5碼「88888」，不明所以的他詢問後才得知，這是中華民國兒童癌症基金會的發票愛心捐贈碼，頓時溫暖了許多網友，狂吸逾2萬讚，不少人直呼學到寶貴一課「原來可以這樣」。

1名網友近日在社群平台Threads發文，透露元旦買早餐蛋餅時所遇見的暖心畫面，當時他前面有1名阿姨正在結帳，並報了5碼載具「88888」儘管與對方不認識，但他沒忍住下意識地便問了對方「這個會到哪裡呀？」

「88888」含意？為何網友全被暖到？

對方轉頭微笑回應「兒癌」，一瞬間懂意思的原po頓時感覺被溫暖，「那一天，我的心情一直很愉悅。」。

貼文一出引發許多網友熱議，也紛紛給出其他機構的發票愛心捐贈碼，「順帶一提，台灣搜救犬協會的發票捐贈愛心碼是6789噢。」「分享一下罕見疾病基金會是「9527」揪有愛心」「我都是5299 導盲犬狗勾」；更有網友學到一課「原來可以這樣，謝謝你以後我也知道怎麼做了」「我要把這個告訴所有來台灣出差的同事！」

據財政部介紹，為讓社會的愛心更有效率地流向公益團體，財政部推出捐贈雲端發票用的「捐贈碼」，便利民眾做公益。捐贈碼以3至7個數字代表受贈團體，3種方式包含消費前將特定載具事先設定指定捐贈之受贈團體，或是消費時出示自行列印的捐贈碼或「統一發票兌獎」APP所設定的捐贈碼給店家掃描。

另外，消費後也可透過電腦或超商多媒體資訊機(KIOSK)連結「電子發票整合服務平台」，也可使用「統一發票兌獎」APP點選發票後進行捐贈。

