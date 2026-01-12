「她總是一個人偷偷吃完所有食物…」，認識暴食症，別再以為只是嘴饞
小林最近發現女友經常在家偷偷吃大量食物，吃完後情緒低落、自責不已，起初他以為只是女友「愛吃」或「偶爾貪嘴」，直到看到心理健康文章才驚覺，這可能不是單純的飲食習慣，而是一種真正的精神疾病——暴食症（Binge Eating Disorder, BED）。
精神科醫師、台灣華人身心倍思特協會理事長、精神健康基金會精神健康指數組召集人、公共衛生醫學博士/臨床教授楊聰財指出，暴食症是一種正式列入精神疾病的飲食疾患，核心不是「吃得多」，而是「吃時失去控制」。
暴食症不是愛吃，而是失控的心理困境
「你可能會以為她只是嘴饞、貪吃，但如果這種吃飯模式反覆出現，並且伴隨著強烈的自責和羞愧感，就有可能是暴食症的徵兆。」楊聰財指出，暴食症並非只是單純的吃太多，而是一種精神與行為失控的疾病，其判斷的重點不在食物的量，而在個體的心理痛苦與生活功能是否受到影響。
暴食症的主要特徵包括以下幾點：
1.在短展的時間，例如兩個小時之內，攝取超過一般人吃得下的食物分量。
2.吃東西的過程當中，無法停止下來，或是無法控制食物種類與份量。
3.暴食行為發生之後，通常會伴隨著強烈的自責、羞愧、厭惡自己或情緒低落。
4.沒有像暴食—催吐型厭食症那樣，固定出現催吐、濫用瀉藥或極端補償行為。
楊聰財提醒，診斷暴食症時，專業人員會評估患者的失控感是否存在、行為是否會反覆、進食時的狀態，以及是否造成顯著的心理困擾；簡單來說，重點不在於吃了多少的量，而是吃完之後的心理痛苦與生活功能受到影響。
box哪些族群容易罹患暴食症？
暴食症、愛吃、壓力性進食的差別
許多人會混淆暴食症與「愛吃」或是「壓力性進食」三者，楊聰財解釋，很多人會問：「我只是愛吃甜食、喜歡吃到飽，這算暴食嗎？」答案是：多數情況並不是。
「愛吃、貪吃」通常具備一些特徵，包括吃的時候是愉快、期待、享受的；吃完之後頂多覺得飽或有點後悔，但不會深度自責；而且能在必要時停止，或調整飲食；更不會因為吃而嚴重影響自我價值或情緒穩定。不過暴食症則是吃的當下常帶著焦慮、麻木、空洞感，吃不是享受，而像「被推著往前走」，甚至 吃完之後，出現強烈羞愧、厭惡自己，並且反覆發誓「下次一定不會」，卻再次失控。
簡單來說，愛吃、貪吃，吃的過程很愉快、能控制份量，吃完後偶爾後悔，但不影響自我價值或情緒；壓力性進食則多為情緒調節方式，例如加班或心情不好時吃零食，進食量不極端，吃完情緒可能改善；暴食症在吃的當下，會伴隨焦慮、麻木感，吃不是一種享受，而是「被行為推著走」，吃完後深度自責、羞愧，且反覆出現。暴食症是「被食物綁架」，而非單純的選擇或紓壓行為。
box暴食行為常出現3時刻
常見但容易忽略的警訊
楊聰財進一步說明，暴食症容易被忽略，部分原因是患者體型可能是正常，或甚至是偏瘦的，並不像厭食症那樣明顯的消瘦，值得注意的警訊包括：
1.經常偷偷吃東西，避免他人看到
2.對食物賦予道德標籤，如「罪惡感」「不該吃」
3.飲食呈現「極端節制 → 完全失控」的循環
4.吃前焦慮、吃時麻木、吃後極度自責
5.對體重、身形、自制力有過度嚴苛的批評
6.明知會痛苦，卻無法停止
楊聰財強調，這不是意志力不足的問題，而是精神調節系統已經失去平衡，需要專業介入與支持，才能回復正常狀態。
box睡眠不足、作息混亂，提高暴食風險
暴食打亂飽足機制，體重與代謝風險雙雙失控
楊聰財指出，長期反覆暴食會干擾人體原有的「飢餓—飽足」調節系統，使體重調控逐漸失靈。當腦部對瘦素的反應變鈍，即使進食過量仍難以產生飽足感；再加上壓力與睡眠不足，會刺激飢餓素分泌上升，讓人更容易感到飢餓，形成「越吃越不飽、越節食越暴食」的惡性循環。
這樣的狀態往往導致體重長期上升或出現劇烈起伏，更令人擔憂的是，暴食行為多半伴隨高糖、高脂、高熱量飲食，長期下來會對代謝系統造成慢性壓力，增加胰島素阻抗、血糖調控失衡與內臟脂肪堆積風險。
楊聰財提醒，即便體重尚未達到肥胖標準，長期暴食仍可能引發代謝症候群，提升第二型糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝及心血管疾病的風險，不容輕忽。
身體長期發炎疲勞，不適反成暴食觸發點
反覆過量進食，也會讓身體長時間處於「消化與儲存」狀態，導致腸胃負擔加重，出現胃脹、胃食道逆流或腸躁症等問題，同時慢性發炎指數上升，讓人容易感到疲倦、精神不濟、免疫力下降。
楊聰財指出，這些身體不適本身，往往又成為下一次暴食的情緒觸發點，使患者更難跳脫循環。
而在心理層面，暴食症對自尊的侵蝕同樣深遠。患者多半不是缺乏自制力，而是過度責怪自己，暴食後常出現強烈羞愧、內疚與自我厭惡，並將行為失控解讀為人格缺陷，久而久之內化成「我很失敗」、「我不值得被尊重」等負面核心信念，自尊完全被體重與飲食表現綁架。
此外，暴食也常被當作暫時麻痺壓力、孤單、憤怒或空虛的「止痛藥」。問題在於，情緒並未真正被理解或處理，大腦反而學會將「情緒＝吃東西」錯誤連結，導致患者愈來愈難用語言表達感受，一有情緒波動就本能性想進食，也更容易合併憂鬱、焦慮與睡眠障礙。
行為成為秘密 人際關係逐漸疏離
楊聰財指出，暴食症往往是在隱匿中進行，對人際關係造成不小衝擊。患者可能刻意避免與他人一起吃飯，對親密關係感到防備，害怕被評論身材或食量，也不敢表露真實狀態，導致人際互動表面正常，內心卻愈來愈孤立，而孤立本身，又會加重情緒性進食的需求，讓暴食症狀更加惡化。
楊聰財提醒，暴食症本質上並非對食物貪婪，而是對壓力、情緒、空虛與自我價值感的錯誤因應方式，而是一種需要被理解與治療的疾病，而非意志力問題。對於家人或伴侶發現疑似症狀的人，應及早尋求專業協助，從飲食行為、生理狀態與心理支持多管齊下，才能真正打破惡性循環，避免對健康與生活造成長期影響。
（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
