她考上北一女驚訝發現！全班只有我爸是工人

近日社群平台Threads上一篇關於「讀建中是否為特權」的討論引發熱議，資深媒體人岳啟儒對此有感而發，在臉書撰文分享自己的求學歷程。

岳啟儒表示，她出身勞工家庭，父母沒有財力栽培，但憑藉自己的努力考上北一女和台大。她回憶，國中以前在鶯歌就讀，班上同學父母大多是工人，生活背景相似。直到進入北一女後，一次選舉家長代表的經歷讓她徹底認清現實。

當時老師發下包含家長職業欄位的調查表，並鼓勵大家圈選某位擔任檢察官的家長。岳啟儒仔細查看後發現，班上大部分同學的家長職業都填寫「商」，只有她寫的是「工」。她坦言，那是第一次清楚意識到自己的家庭背景與同學存在巨大差異。

廣告 廣告

隨後她更發現，許多同學從小學習鋼琴、舞蹈、英文口說等才藝，而她因為家境無法負擔。每天必須清晨4點45分起床，花費大量時間通勤上學，放學後也只能趕車回家，根本沒有時間參加社團或補習。

面對資源落差，岳啟儒承認曾有過羨慕和遺憾，但她從未因此憤世嫉俗。她強調，父親雖然是工人，但從不看輕自己，這深深影響了她的價值觀。她很早就接受自己沒有特權的事實，並下定決心要改變貧窮世襲的命運。

這份決心驅使她努力賺錢、學習理財，最終選擇創業當老闆。岳啟儒認為，世界本來就不平等，即使出身富裕家庭，也會遇到更有錢的人，比較永遠沒有盡頭。她主張「認命」的重要性，但這不是悲觀消極，而是坦然接受自己的狀態，才能找到改變的動力。

對於網路上關於特權的討論，岳啟儒表示同意也不同意。她承認確實是進入明星學校後，才看見更高端的生活和從未見過的世界，但她也用自身經歷證明，即使沒有優渥的起跑點，依然可以透過努力改變命運。她的故事為許多面臨相同處境的年輕人提供了另一種思考角度。

更多品觀點報導

北一女校慶驚爆有校外人士「偷拍學生換衣」！ 校方回應了

女童家長出面接受賴瑞隆道歉 希望大家小孩都可以好好成長

