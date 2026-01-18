她考「最後一名」媽1句話超暖！網曝陰影：尺斷掉

生活中心／饒婉馨報導

115學年學測於今（17）日正式登場，考場內外充滿緊張氣氛，成績優劣往往成為家長與學生最焦慮的核心。然而，近日社群平台流傳一段暖心的母女故事，一位媽媽坦言女兒成績經常墊底，但她非但沒有責備，反而以溫柔視角看待孩子努力的過程，一番充滿「情緒餘裕」的言論意外引發熱烈討論，也讓不少曾受高壓教育的網友紅了眼眶。





女兒排名「倒數第一」母1句話眾人暖哭…網揭童年陰影：要穿長袖去上學！

儘管女兒成績墊底，在這位媽媽眼裡，她認真、努力的模樣也令人感到暖心。（示意圖／與本新聞無關，民視新聞）

根據網友分享，這位媽媽提到女兒在校成績幾乎都是倒數第一，不過那副認真生活的模樣，在她眼裡卻相當可愛，表示「小小的一個人，每天早起貪黑背個小書包去上學，結果腦子空空」。 此番言論迅速在網路上發酵，許多家長深受感動，認為這才是教養的最高境界，能看透冷冰冰的分數，真正看見孩子的本質；其中一位網友隨即分享自己看到一句很溫暖的話，「在愛裡長大的孩子，就算迷路也像是在旅行」，引來逾46萬次瀏覽數、5萬人按讚。









女兒排名「倒數第一」母1句話眾人暖哭…網揭童年陰影：要穿長袖去上學！

網友敘述自己童年經歷，不過也有人留言鼓勵他們。（圖／翻攝自Threads @1astsalt）





貼文曝光後，也引發了關於「讀書態度」的論戰，部分網友理智分析，認為長期墊底可能隱含學習態度或理解能力的落差，即便不擅長讀書，仍應對基本學業負責； 同時，這股溫馨暖流也勾起不少人的痛苦回憶，有網友留言自己的過往經驗「好有愛，以前考掉出前15，媽媽就會拉我頭髮撞牆」、「我常常被打到去學校要穿長袖，國小耶」、「國小有一次考出前五之外，我媽叫我跪著拿塑膠長尺打我到尺斷掉」，其他人安慰「秀秀小時候的你」、「你已經平安長大了，以後要幸福喔！」，強烈的對比讓網友感嘆，現今能有如此豁達的父母實屬難得。





