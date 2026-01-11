她耳朵悶癢一照內視鏡「驚見長香菇」 醫揭1習慣導致：發霉了

女子耳朵悶癢就醫檢查，沒想到耳朵竟長滿黴菌，確診為耳黴。（示意圖／翻攝自unsplash）

不少人洗完澡後會習慣用棉花棒挖耳朵，但這個動作可能暗藏風險。兒科醫師黃士倫近日分享一起案例，一名女子有挖耳朵的習慣，半年前因因外耳道發炎就醫看診，沒想到用耳內視鏡檢查後，竟發現耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，也就是耳朵長黴菌，確診為耳黴。

兒科醫師黃士倫近日在臉書粉專分享臨床案例，一名年輕女生因雙耳出現搔癢、悶塞感前來就診。黃士倫替她安排耳內視鏡檢查後，發現2側耳道內長滿毛茸茸的黴菌，確診為「耳黴」。

黃士倫表示，這名女子本身就有挖耳朵的習慣，半年前曾因外耳道發炎來看診，每次看診時，黃士倫都會提醒「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」，當時經過幾次治療後，女子病況明顯改善，之後便沒有再回診追蹤，沒想到再次回診耳朵竟然長黴菌了。

黃士倫提醒，耳朵的問題就是「少挖少毛病，常挖毛病多」，他指出經常自行挖耳朵，容易引發外耳道發炎、意外耳膜破裂出血、耳黴、耳膿瘍等問題。黃士倫也建議，若擔心耳垢問題，可交由專業醫師處理，每半年檢查與清理一次，平時洗澡時，只要清洗耳後與外耳廓即可，耳道內不要特別清潔，洗完澡後再將頭傾向一側，讓水流出，用毛巾擦乾外耳即可。

