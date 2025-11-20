她聽「觀音指示」餵浪犬…釀群狗盤據追車、咬人！慘吞8.6萬罰單 觸1罪

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉的吳姓愛媽長期餵養遊蕩犬，讓鄉內成為浪犬活動熱點，還釀成追車、咬人的事故。（示意圖／記者陳弘逸攝影）

嘉義縣竹崎鄉的吳姓愛媽長期餵養遊蕩犬，讓鄉內成為浪犬活動熱點，還釀成追車、咬人的事故；嘉義縣家畜疾病防治所多次接獲檢舉，前往勸導，但吳婦卻聲稱是聽從「觀音指示」才餵狗，甚至辱罵、推擠稽查人員，因屢勸不聽，也不配合，被依動物保護法開罰8萬6000元，另涉妨害公務部分，依法送辦。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，吳姓婦人常在竹崎鄉內埔村多處餵養流浪狗，導致10多隻浪犬聚集，稽查員屢次接獲檢舉，並試圖帶回犬隻，卻遭吳婦勸阻，她先自稱「警察顧問」還聲稱是聽從「觀音指示」才餵狗。

過程中，吳姓婦人拒絕配合，甚至辱罵、推擠稽查人員，行為已涉及刑法妨害公務，將她依法送辦。

至於違反動保法部分，因吳姓婦人長期餵養，被視同飼主，犬隻未辦理寵物登記、施打狂犬病疫苗與絕育，依動保法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，裁罰共8萬3000元；影響公共安全部分，則加罰3000元，共開罰8萬6000元，至於抓捕的11隻問題犬，全數絕育、收容，不再回放。

