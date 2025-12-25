她肚子脹、腰痛吃藥也不好竟是罹癌！醫：3大胰臟癌臨床症狀 太多人忽略

肚子痛、腰背痛、噁心，這三種看似普通的症狀背後可能隱藏著致命的警訊。醫師指出，胰臟癌因其位置特殊，初期症狀常被誤認為一般消化問題或骨科疾病，導致延誤診斷。一位60歲女性因上腹部脹痛、左腰疼痛和食慾不振困擾４個月，經多科就診仍未改善，最終透過胰臟內視鏡超音波檢查，才發現已是3公分大的胰臟腫瘤。

胰臟癌症狀易被忽視 延誤診斷恐喪失治療良機

禾馨民權診所院長林相宏分享了一位60歲女性的案例，這位女性患者長達4個月上腹部不適，初期僅感到腹脹，嚴重到影響睡眠品質，甚至出現「連喝水都會想吐」的症狀。隨著病情發展，不適感延伸至左腰部，同時伴隨食慾下降，體重略微減輕。

多科就診未發現病因 正確檢查方式是關鍵

患者最初經胃鏡檢查被診斷為胃食道逆流，服用西藥數月無效後，轉向中醫治療同樣未見改善。林相宏指出，許多胰臟癌患者因背痛症狀而尋求骨科醫師協助，如同這位患者的腰椎X光檢查結果顯示正常，卻未能找出真正病因。

一般超音波檢查有限制

林相宏說，該患者初步腹部超音波檢查未發現胰臟異常，這是因為胰臟尾部腫瘤通常被胃腸道氣體遮蔽，難以透過一般超音波發現，後來安排胰臟內視鏡超音波檢查後，結果立即發現一個超過3公分的典型胰臟癌腫瘤，立即轉診評估手術可能性。

上腹部不適應全面檢查 爭取胰臟癌治療黃金期

林相宏強調，若患者能在症狀初期同時考慮進行胰臟檢查，預後結果可能大不相同。胰臟癌是一種需要爭分奪秒診斷和治療的疾病，上腹部不適不應僅考慮胃鏡或一般超音波檢查。透過適當的檢查方式，能夠及早發現並把握治療時機，提高患者存活率。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／林相宏醫師

