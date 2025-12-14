她背痛難入睡！半年瘦10公斤 醫驚確診「癌王」：超音波看不到

記者鄭玉如／台北報導

胰臟癌早期不易被發現，往往診斷時已是晚期，因而被稱為「癌王」。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名70歲患者近半年食量變小、容易腹脹，腹痛到彎腰才能入睡，瘦了10公斤，經胰臟內視鏡超音波檢查，發現胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移。

林相宏在臉書粉專指出，一名70歲女性最近半年來，吃東西容易脹，食量越來越小，甚至出現想吐的感覺，尤其這三個月以來，晚上除了肚子痛，背後也很不舒服，就連睡覺都要彎著腰才能稍微入睡，睡眠品質變得很差，半年瘦了10公斤。

廣告 廣告

林相宏表示，患者先到醫學中心做胃鏡，發現胃食道逆流、幽門桿菌感染，遂接受殺菌治療，不過腹部超音波檢查都顯示正常，抽血發現嚴重糖尿病，但患者的症狀越來越嚴重，吃藥都沒有改善，換了醫師與藥物都沒有，因此向他求助，患者進行胰臟內視鏡超音波檢查，發現胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移。

為何照超音波看不出胰臟癌？林相宏解釋，胰臟在身體最深處，前面有胃腸道空氣遮擋，腹部超音波很難看清胰臟全貌，該案病患雖已第三期，但根據研究發現，超音波胰臟看不清楚的機率達92.4%，胰臟的頭部和尾部容易因肋骨和腸氣阻擋而看不見。

林相宏指出，胰臟內視鏡超音波能夠看清楚，因為直接深入胃部，緊貼胰臟表面掃描，所有空氣、皮下脂肪的干擾全部沒有，連最小0.5公分的胰臟癌都能看清楚，甚至超越磁振造影和斷層掃描的準確度，「很遺憾類似故事不斷重演，請警覺，腹痛吃胃藥不會好、食慾越來越差，甚至是糖尿病，一定要想到胰臟出問題」。

更多三立新聞網報導

用嘴呼吸害臉垮！醫揭「5大危險」：不只口臭 嘴巴閉不起來

冬至「別行房」！誤碰6禁忌趕走好運、「必做1事」連旺5年

找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜

恆春建城150週年！光雕秀閃亮夜空 「全台最南」藝文基地開幕

