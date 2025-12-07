她胸悶就醫驚見高大成坐鎮 網驚：法醫也看活人

一名女網友因身體不適在台中隨機尋找診所就醫，沒想到推開診間門後，竟發現坐在診療椅上的醫師正是經常出現在命案新聞中的知名法醫高大成，讓她好震驚。

法醫高大成經常出現在電視上，一名網友分享自己誤打誤撞找到高大成開的診所看病，分享其經驗意外在網路上引發熱議。 （圖／中天新聞）

該名網友在Threads發文表示，自己只是有點胸悶去google隨便查診所看醫生，結果竟然是電視上常看到的高大成法醫本人幫她看醫生，她也在文章底下留言補充說：「人真的很好！有點胸悶但他很認真看，我目前藥才吃一包我就不悶了」。

貼文曝光後，引來大批網友熱議，有網友透露，高大成本身就是診所醫師，法醫工作屬於兼職性質，「之前有日本朋友生病，我特別帶他去掛高醫師的診」、「胸悶不舒服去看過一次，櫃檯門口掛號甚至有貼驗屍的收費金額，等待的時候既緊張又害怕」、「住北屯的應該都知道，這就是高大成醫師他的診所，很多年了！」；另外也有網友開玩笑表示「法醫有在看活人？」、「好險妳是白天看到他的」。

延伸閱讀

郵局115年調漲集郵票品！多品項漲5元 郵資暫不漲

每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽

全台「10大姓氏」佔一半人口 268種姓僅1人使用