她胸悶掛號…竟遇上「法醫天王」高大成親自看診！網友狂刷留言 超猛背景起底

「法醫vs活人」超反差看診現場意外引爆話題，高大成專業又親切形象大加分。（本刊資料照）

「胸悶」去看個普通診，結果醫師竟然是電視上專解離奇命案的法醫高大成？一名女網友到台中診所看病，意外撞見知名法醫本人坐在診間，瞬間讓人懷疑是不是穿越到《CSI》現場。貼文曝光後狂吸171萬瀏覽，網友笑翻：「法醫看活人真的OK？」

名法醫高大成也開診所？

知名法醫、命案分析專家高大成，平常在電視上總是一臉專業，剖析社會案件背後的真相，形象深植人心。但沒想到他除了「處理大體」之外，也在台中診所看活跳跳的病患！

法醫有在看活人？

一名女網友近日在Threads分享她的驚喜就醫經驗。她因胸悶隨手在Google隨便找了間診所掛號，結果走進診間直接驚呆「醫生居然是高大成！」

原PO還幽默表示自己每天「行屍走肉」，問說問：「算不算是活屍 高醫師能幫看這部分嗎？」但玩笑歸玩笑，她也大讚高大成醫師問診細心又親切，直言：「我藥才吃一包就不悶了。」

貼文曝光後瞬間爆紅，累積171萬次瀏覽、3.7萬讚、1,261則留言，大量網友湧入朝聖：「確定是本人？不是長得像的人？」「自己發現的問題不大 如果是他發現你的問題比較大」「第一次看到高大成的患者講話」「可以一路看到往生的醫師，值得終身託付」「幸好你是自己找到他，不然…你懂的」「幸好他不是在電視上分析你」

原PO也親自證實：「是同人！因為我越看他越面熟」並有人出面科普：「他本職就是醫師，法醫是兼職」「他本來就有診所只是兼職做法醫，很多法醫都是兼職的，因為全台灣沒有幾個人願意全職做法醫」「法醫是要有醫師資格的喔！」令眾人瞬間長知識。

高大成擁有超強履歷？ 背景翻出網驚呼

更有資深網友補充，高大成履歷根本「戰力爆表」：

京都大學醫學博士

曾任京都大學附屬病院住院醫師

千葉縣大日病院檢查室主任

日語超流利，許多日本人被他圈粉

中山醫學大學熱門老師，選他的課＝搶演唱會票

附近居民也現身？

有網友補充說，高大成的診所在社區很有名：「他診所在我家附近，每次只要有重大案件時、診所前面都會有sng車」「他的診所早期主要收戒毒的病人，所以他講毒品危害是真的很有公信力…」「他真的👍👍 他覺得我血壓怪怪的，量了5次… 很堅持 沒有隨便呼籠帶過 推一個👍」「醫術真的很好」「我也有次無意中帶小孩去看診，進門才發現，原來這位醫師是新聞中才會出現的人物，竟然就在我面前😂醫師很親切，還很會安慰擔心過度的媽媽😌」

還有網友捷運巧遇高大成？

Threads上昨（9日）甚至昨有人PO出捕獲坐在捷運優先席滑手機中的高大成，直呼：「今天搭捷運，遇到了誰？」網友表示：「感覺他隨時要去出任務」「白天遇到還好…晚上就…（抖）

