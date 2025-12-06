她胸悶看診巧遇高大成！驚呼「法醫有看活人」 網笑喊：幸好妳是自己找他
法醫高大成以其專業判斷與鏗鏘發言，長年活躍於各大命案新聞報導中，其形象早已深植台灣民眾心中。近日一名女網友在社群平台Threads分享一段意外的就診經歷，引發廣大討論。她透露因胸悶隨機在網上搜尋台中診所就診，竟「撞見」高大成本人坐鎮診療，讓她感到意外。
原PO發文表示，原本只是身體感到些許不適，沒想到打開診間門竟是「電視上常看到的高法醫」，讓她一時錯愕。她幽默表示：「每天行屍走肉算不算是活屍？高醫師能幫看這部分嗎？」不過她也補充，高大成態度非常親切，即便只是輕微症狀，也非常認真診斷，自己僅服用一包藥後就已明顯改善。
文章曝光後，眾多網友紛紛留言分享「巧遇法醫」的經驗。有網友透露，高大成實際上是診所醫師兼職法醫，「他診所在我家附近，只要有重大案件，SNG車就會開到他診所門口」，也有人表示，「法醫有在看活人？當時去看診也嚇了一跳」。還有網友在底下幽默表示「幸好您是自己找到他的」。
也有網友爆料，「冷知識：高法醫日文很好，之前有日本朋友生病，我特別帶他去掛高醫師的診」，並補充「他是中山醫的老師，選修課超熱門，搶他的課就像在搶演唱會門票一樣」。
據了解，高大成畢業於日本京都大學醫學博士班，具備堅實醫學背景，曾擔任中山醫學院病理科主任、中山醫學院附設醫院法醫室主任，目前為中山醫學大學兼任教授。除了解剖與法醫專業外，他的診所也提供一般內外科、外傷縫合、減肥、高血壓、糖尿病、藥物中毒與上癮、皮膚科及心臟科等多項門診服務，專業涵蓋範圍廣泛。
