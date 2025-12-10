她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網

社會中心／饒婉馨報導

知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。





妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 高大成「超狂背景、3身分」曝光吸3.7萬讚！

女網友看診竟遇知名法醫高大成，她直言：看診仔細。（圖／翻攝自 Threads ＠wayyyxin）

一名女網友近日在Threads上分享她本人的看診小插曲，她因為有胸悶症狀，而隨便在Google地圖上查詢台中診所並掛號，結果突然發現為她看診的醫師，竟是經常出現在電視上，分析重大社會刑案的知名法醫高大成，她直言「醫生是高大成的機率有多低…」。然而，這個強烈的反差感，讓她不禁幽默自嘲，表示「每天行屍走肉算不算活屍，高醫師能幫我看這部分嗎」，另外也大力誇讚高醫師人很好，即便原PO只是有點胸悶，他也很認真的問診；原PO還在底下補充，「我目前藥才吃一包我就不悶了…」。

廣告 廣告





妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 網挖高大成「超狂背景、3身分」吸3.7萬讚！

高大成不僅是知名法醫，也是診所醫生。（圖／民視新聞）









妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 高大成「超狂背景、3身分」曝光吸3.7萬讚！

許多網友開玩笑表示，還好不是被高醫生找。（圖／翻攝自 Threads ＠wayyyxin）

貼文曝光後，立刻引來大票網友朝聖、留言，迄今為止此貼文已累積逾171萬次瀏覽數、3.7萬人按讚，甚至有近1260則留言。有網友不敢相信，而再度提出疑問，確定是本人、是法醫高大成嗎等語，引來原PO證實，「是同人！因為我越看他越面熟」；網友也陸續留言「感謝妳讓我知道他在台中，我原本以為他在台北」、「可以一路看到往生的醫師，值得終身託付」、「好險妳是白天看到他的」、「法醫可以看活人？」，對此有人出面解答，「他是正職醫師，法醫是受邀兼職。台灣99%法醫都是兼職」、「法醫本身就具有醫師資格」，讓不少人直言：長知識了。同時，還有另一派網友調侃道，「如果讓他找到你就麻煩了」、「幸好您是自己找到他的」、「其實他看活的、會呼吸的比較不擅長。 他比較喜歡不會跟他客訴的」，被網友笑回「零負評哈哈哈」。





妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 網挖高大成「超狂背景、3身分」吸3.7萬讚！

高大成有去日本留學過，而且日語流利，因此許多在台日本人會特地找他看診。（圖／民視新聞）





妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 高大成「超狂背景、3身分」曝光吸3.7萬讚！

貼文留言區有不少網友分享了許多關於高大成的額外資訊，引來千人朝聖。（圖／翻攝自 Threads ＠wayyyxin）

有資深網友透露，高大成在日本京都大學取得醫學博士學位，而且曾經在京都大學附屬病院當過住院醫師、醫師，以及千葉縣大日病院擔任檢查室主任，日語能力相當優秀，許多在台日本人都會特地找他看診，還坦言「櫃檯的日本籍姐姐是他夫人，也很親切；高大成還是中山醫的老師，他開的選修課很熱門，選他的課差不多像是刷搶演唱會門票那樣！！（而且上課多半都講台語，非常接地氣）」，釣出該校學生抱怨「我抽了三年！三年！ 都沒抽到他的課」。實際上，高大成曾坦言，他不只會看大體，解剖、驗屍，看診治病也很在行；根據原PO分享得知，他看診範圍從一般內外科、兒科、皮膚科，廣至糖尿病、高血壓都有，附近鄰居也現身留言區，表示「他診所在我家附近，每次只要有重大案件時、診所前面都會有SNG新聞轉播車」，更有許多網友分享過去看診經歷，也證實高大成的醫術精湛。





原文出處：妹子胸悶看診驚見「法醫本人」 網挖高大成「超狂背景、3身分」吸3.7萬讚！

更多民視新聞報導

臉頰泛紅竟得蘋果病！專家曝3建議預防感染

花錢又傷身！天一愛違規賣「中藥精萃」每盒破萬元 北檢逮人提公訴

藍莓洗錯恐吃下農藥！醫曝最安全「黃金2步驟」

