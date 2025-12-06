她胸悶看診驚見高大成！網掀熱議「法醫有看活人」：幸好您是自己找到他

生活中心／林昱孜報導

網友走進高診所看診，抬頭驚見高大成傻眼。（圖／翻攝google map）

法醫高大成時常針對離奇命案講解分析，專業判斷和直率敢言時常引起熱烈迴響，不少人也透過螢光幕認識他。日前一名網友分享因為胸悶隨意google，進了診所竟發現看診醫師竟是高大成，PO網分享後引起網友熱烈迴響：「幸好您是自己找到他的」、「原來他有在看活人」。

「只是有點胸悶去google隨便查診所看醫生，結果突然發現醫生是高大成的機率有多低」，網友在《threads》上發文，貼出一張高診所藥袋照片，立刻引起網友熱議，文章PO一天瀏覽次數高達143萬次，還有近5000人轉載分享。

法醫高大成。（圖／翻攝畫面）

網友紛紛表示，「高大成醫師：你死活都逃不出我手掌心的」、「可以一路看到往生的醫師，值得終身託付」、「法醫有在看活人？」、「我給他看快30年了，之前確診之後咳很久，也是去他那邊看好的」、「第一次看到高大成的患者講話」。

原PO透露，高診所一般內科、兒科、皮膚科、糖尿病、高血壓都有看，且自己吃了一包藥胸悶就好了；高診所位於台中市北屯區北屯路上，在google評論有4.6顆星，「你應該算是我遇過最棒的醫生」、「沒有任何理由，只是想給5顆心，因為很崇拜高醫師！」。



