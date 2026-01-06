她腫瘤死死卡在腦幹！ 醫耗時2年、搏命22小時全清光

一名媽媽因腦部腫瘤緊貼腦幹，手術過程中只要稍微觸碰，患者心跳與血壓就會驟降至40至50，經過兩次手術、累計約22小時的搏命奮戰，終於在2025年底成功將腫瘤徹底清除。

一名媽媽因腦部腫瘤緊貼腦幹，經過兩次手術、累計約22小時的搏命奮戰，終於在2025年底成功將腫瘤徹底清除。 （示意圖／Pixabay）

神經外科醫師廖致翔在跨年夜於粉絲專頁回顧這段抗病歷程。2023年進行的第一次手術從白天持續到凌晨，長達14小時。他描述，最後一塊腫瘤死死卡在腦幹上，「只要一碰腫瘤和腦幹，這位媽媽的心跳和血壓就會掉到40～50。」考量患者生命安全，當時無法完全移除腫瘤。

廣告 廣告

患者術後雖一度恢復正常生活，但兩年後殘存腫瘤再度長大。她開始出現肢體無力、步態不穩等症狀，甚至無法工作。為了重拾健康，她在去年中決定接受第二次手術。

一塊腫瘤死死卡在婦人腦幹上，只要一碰腫瘤和腦幹，這位媽媽的心跳和血壓就會掉到40～50。 （示意圖／Pixabay）

廖致翔坦言，術前已提醒麻醉科醫師，「要有患者心跳和血壓會掉到谷底的心理準備」。手術中必須極度謹慎，將卡在腦幹上的腫瘤「一小塊、一小塊」慢慢處理，否則患者生命徵象會維持不住。整個過程都需使用阿托品(Atropine)和升壓藥物維持心跳與血壓，這場手術耗時約8小時才順利完成。

去年12月28日，這名媽媽接受術後半年的第二次核磁共振追蹤。廖致翔看著影像親口告訴她，「腫瘤依然清除乾淨。」對醫病雙方而言，這無疑是最好的跨年禮物。廖致翔也暖心喊話，「要繼續加油哦!」

延伸閱讀

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級

美軍活逮委內瑞拉總統馬杜洛 外交部：持續關注中

會費漲150元會退卡嗎？ 好市多會員：買幾罐保健品就賺回來