她腹脹「大如懷孕」以為便秘！醫敲出「西瓜聲」 檢查竟是肝癌末期

記者鄭玉如／台北報導

肝臟(示意圖/翻攝自pixabay)

一名60多歲婦人腹脹約1個月，看起來像是「懷孕」，起初以為便秘，但吃軟便藥仍未改善，察覺異常後就醫。胃腸肝膽科醫師錢政弘提到，敲打婦人的腹部發現「移動性濁音」，研判有腹水，檢查發現肝臟內佈滿腫瘤，因癌細胞轉移腹腔而造成腹水，確診肝癌末期。

錢政弘在健康節目表示，門診中醫師會透過敲診（叩診），也就是拍打患者肚子的方式，檢查腹部是否有空氣，若敲起來如氣球呈現「鼓音」，顯示該處空氣多，可能是脹氣，拍起來聲音若較低沉、悶，像是「拍打西瓜」呈現實心，就有可能是腹水。

錢政弘分享，曾收治一名60歲婦人主訴嚴重腹脹，而且越來越大，像是她年輕時懷孕的樣子，還伴隨「咕嚕」的腸鳴聲，起初以為是便秘或脹氣所致，因此服用軟便藥，但狀況並未改善，她認為自己沒有明顯變胖，肚子卻因不明原因變大，且持續1個月，擔心身體出問題。

錢政弘表示，聽完描述後讓婦人躺下，發現她的腹部異常隆起，確實不對勁，與一般的肥胖不同，經敲診後發現「移動性濁音」，也就是實心的聲音隨著患者變換姿勢，鼓音與濁音的交界處會跟著移動，顯示她的肚子裡有腹水，而且超過1500毫升（c.c.）。

錢政弘說明，婦人接受進一步檢查，確診「肝癌末期」，其肝臟裡有許多顆大大小小的腫瘤，且出現肝硬化，由於癌細胞已經轉移至腹腔，造成擴散而形成腹水。

