她自南韓機場出境「託運暖暖包」遭開行李箱檢查 網驚：之前帶都沒問題

有民眾提醒，南韓仁川國際機場（ICN）、釜山金海國際機場（PUS）及濟州國際機場（CJU）均有規定不可託運暖暖包。（示意圖／photoAC）

近期天氣明顯轉冷，許多民眾已拿出暖暖包取暖，就有一名網友日前自南韓釜山金海機場出境，因託運行李內裝有暖暖包，被要求開箱檢查，導致現場行李輸送帶大排長龍。文章一出，不少民眾也驚呼「現在才知道！」

這名網友在Threads發文表示，近日她從南韓釜山金海機場準備搭機回台，檢查流程相當嚴謹，行李輸送帶塞爆，而她因為行李箱裡放了幾個暖暖包，在託運行李時被叫去開箱檢查，現場不少旅客也被點名。

對此，原PO呼籲，如要從韓國出境，無論暖暖包有沒有開封，都不能放進行李箱託運，必須改為手提上機。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸，之前還帶了幾個回台灣」、「我昨天也因為暖暖包去開行李箱」、「今天廉航也檢查很仔細，前面一坨旅行團的基本都被點名到門外」、「我昨天也是，但同行的家人也有暖暖包卻沒有進去」、「排隊+1，不過開箱後，他看到是暖暖包說okok，就關行李出去了」。

也有人指出，「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了」、「因為暖暖包是潛在的熱源的緣故」、「昨天回來，除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔 」、「之前去歐洲身上放一片暖暖包被盤問好久，還叫我丟掉，並且做手上是否有毒品的檢查」。

另外，也有民眾曾發文提醒，目前南韓3大機場有規定不能託運暖暖包，包括仁川國際機場（ICN）、釜山金海國際機場（PUS）及濟州國際機場（CJU），就有其他網友留言分享，18日從釜山出境時，看見釜山航空櫃檯有放相關公告，表明暖暖包不能放在行李箱，要跟行動電源一樣手提帶上飛機，Check-in之後會請旅客在旁邊等約5分鐘，確認託運行李沒有問題才能離開。

