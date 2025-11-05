她自爆成黃明志「玩具」！ 圤智雨曬約砲鐵證打臉：別把自己當受害者

翁雨澄（右）日前自爆，影射自己被黃明志（左）餵毒，還無奈感嘆「根本只是你其中的一個玩具」。（翻攝IG／黃明志、翁雨澄）

馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅謝侑芯年猝死案，女優「娃娃」翁雨澄日前自爆，影射自己被黃明志餵毒，還無奈感嘆「根本只是你其中的一個玩具」。網紅推手圤智雨今（5）日po文，曬出黃明志約砲鐵證，打臉翁雨澄近日說詞，「請不要把自己當成受害者」。

謝侑芯猝死後，又爆出黃明志涉毒事件，翁雨澄日前在theads貼文，影射自己有類似的遭遇，她提到今年3月受邀請去大馬，後面就被帶去了一個神祕旅行，「你說服我去嘗試了那些東西。你告訴我你愛我的靈魂。你說我是最特別的。」

翁雨澄也無奈感嘆，原來都是騙人的，「原來你不只跟我這麼做，原來還有其他女孩也接受了你的邀請，原來我根本只是你其中的一個玩具。對不對？」她更強調自己一直守著這個祕密，「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」

對於翁雨澄的爆料，圤智雨昨（4）日在臉書po文，強調自己看到這一篇文時，差點噴飯，「妳娃娃2021年9月在黃明志有女朋友的時候，就接受黃明志的約炮，地點在中和的立德街那邊的旅館，房號209號，你該不會忘記了吧」。

圤智雨今曬出黃明志約砲鐵證，打臉翁雨澄先前的爆料，「請不要把自己當成受害者。」（翻攝圤智雨臉書）

圤智雨今天加碼曬出黃明志約砲鐵證，不要再說沒有證據了，鐵證如圖，「所以不要再跟我說，娃娃好險好險。她根本是，還會傳私密照誘惑，黃明志的人，請不要把自己當成受害者。」

