她自稱會通靈！搭高鐵下車突喊「會爆炸」 手機驚見一串詭異數字

昨日下午，高鐵台南站發生一起虛驚事件。一名彭姓女子搭乘高鐵833次列車南下，於台南站下車後主動向站務人員通報，聲稱自己具備通靈能力，算出該班列車會發生爆炸事件。

由於近期北捷隨機傷人案造成社會人心惶惶，公共運輸系統高度戒備。站方接獲通報後不敢大意，立即通知鐵路警察處理。當時該列車已抵達終點站左營，即將以144車次折返北上。

警方隨即展開緊急應變，將車上乘客全數請下車疏散。現場目擊乘客表示，當時看到警察打開車廂內所有廁所門，包括尿布台等設施進行拍照檢查，車站外還有持步槍的警察巡邏，氣氛相當緊張。乘客在不明就裡的情況下被要求換車，一度引發恐慌。

鐵路警察局高雄分局立即指派左營所及偵查隊人員，會同高鐵公司對833車次列車進行全車安全檢查。經過全面搜索後，並未發現任何爆裂物或危險物品。

警方將彭女帶回調查時，發現其通訊軟體中有多組意義不明的數字。彭女言談前後不一、不符常理，警方因此額外通報台南市衛生局到場評估其身心狀況。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所所長劉柏均表示，已將報案人彭女依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌逮捕，後續將移請台灣台南地方檢察署偵辦。

這起虛驚事件造成列車延誤約10分鐘才重新啟程，影響眾多旅客行程。同日，台中也發生一名張姓男子在社群平台發布恐嚇公眾言論案件，檢方會同相關單位拘提張男到案，法院於深夜裁定羈押禁見。

警方呼籲民眾，在公共安全敏感時刻，切勿發布不實訊息或在網路社群媒體張貼、留言、轉傳任何恐嚇公眾安全的言論，即使是惡作劇也須負法律責任。民眾若發現可疑人事物，應撥打110報案，切勿散布未經證實的消息造成社會恐慌。

