她與前夫已離婚18年 突遭法院催債80萬
新北市一名女子近日突然收到法院執行債務通知，追溯到18年前她與前夫婚姻期間，她曾為前夫公司擔任連帶保證人。公司倒閉且雙方已離婚多年，前夫欠債跑路，法院向她追討高達80萬元的債務。為了保住自己的壽險及儲蓄險，避免晚年生活無保障，這名女子最終硬著頭皮，幫忙繳清全部債務。這起案例凸顯了婚姻關係結束後，保證人責任並不會自動消失的法律現實。
這名女子回想起當初是為了幫助前夫取得銀行貸款，才同意擔任連帶保證人。她感到不平，認為前夫現在還利用她的保單「變本加厲地來欺壓」她。控訴前夫向她表示「這筆債務是婚姻期間產生的，應該屬於夫妻共同的責任，質疑道婚姻不是應該共利、共生、共同體」嗎？更讓她心情複雜的是，在社群媒體上看到前夫豐富的生活照片，內心的不平衡感更加強烈。
這名女子現在最擔心的是未來可能還有其他「未爆彈」影響她的生活。她表示自己已經手足無措，能解決的問題都盡量去解決了。出於對再次被追債的恐懼，她甚至不敢將戶口遷回老家，以避免其他未知債務找上門。
律師張壘解釋，夫妻一方擔任另一方的連帶保證人，不會因為婚姻關係結束或離婚協議的內容而影響對第三人的權利義務關係。一旦簽署貸款合約，就不能單方面取消擔保責任。
法界人士提醒，在替人作保前要謹慎思考，評估可能的風險和後果。
更多 TVBS 報導
母娘要求借錢！逼死單親媽 女兒控「宮廟詐財」揹債1.6億
獨／不還錢就砸車！為討3千債 怒砸同事機車
毛孩也有糖尿病風險！「這年紀」最易中招 3徵兆常被忽視
金馬62／劉敬透膚裝搶「紅毯第一帥」！ 向導演告白：我愛妳
其他人也在看
欠租半年拒搬！房東委託人「拆大門」逼房客協商
台中一名房客欠租半年卻拒絕搬離，房東不得不委託管理人出面處理。儘管多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不配合。最後，管理人甚至拆除大門，才促使房客願意坐下協商。太平所副所長「羅英瑄」表示，這起事件源於租屋合約問題引發爭執，建議民眾應尋求民事程序或調解處理租屋問題，避免發生肢體衝突。據了解，雙方已約定月底進行最後一次協商，房東期待這場租賃糾紛能夠和平落幕！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
高雄人妻超狂同時擁2小王 老的71歲！「你好強我軟腳」訊息露餡 綠帽夫查手機一石二鳥崩潰了
高雄洪姓男子前年好奇察看妻子手機，不料慘遭雙重打擊，意外發現妻子不僅與一名全姓男子互稱「歐巴、外婆」發展「溫床奇緣」，更同時與高齡71歲的薩姓退伍軍人交往，常帶薩男到左營軍區的房子約會共餐，洪妻甚至傳訊給薩男稱「你好強我軟腳了」。洪男一氣之下同時對兩男提告，橋頭地院法官審理認為全男與薩男均侵害洪男的配偶權，判決全男須賠償30萬元、薩男則須賠償20萬元，全案可上訴。鏡報 ・ 13 小時前
酒後「續攤」還要喝！ 店家一句「別理他」 男子打人翻桌
高雄一名65歲林姓男子在小港區一家臭豆腐店續攤時，因店家表示沒有販售啤酒而惱羞成怒，竟對店家老闆動手打人並翻桌！儘管店家最終選擇不提告，林男除了須賠償財損及醫藥費，還可能面臨最高1萬8千元罰鍰，讓原本百來元的消費付出慘痛代價。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬
王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...聯合新聞網 ・ 13 小時前
放大普發現金成詐團誘餌 老婦誤信10倍獲利受騙
高雄謝姓婦人領政府普發1萬元現金，不料誤信詐騙集團慫恿可獲利10倍，把1萬元投入對方指定帳戶後，對方再要她繼續投資，她向...聯合新聞網 ・ 13 小時前
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
高雄有一對情侶檔，因為女友買了365元的鹹酥雞，被男友罵拜金女，現在最新消息是，雙方因此分手了，現在就有鹹酥雞業者腦筋動很快，趁勢推出拜金套餐，有的推出升級版，也有的主打CP值，其中南部限定的炸蛋餅皮也意外成為熱門商品。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷
吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷EBC東森新聞 ・ 16 小時前
假檢警老招搭上普發現金！新竹婦人遭詐 3嫌被逮收押
新竹縣也破獲利用普發現金1萬元發橫財的詐團！新竹地檢署檢察官李澤楊近日指揮橫山警分局成立專案小組，成功拘捕王姓、黃姓2個車手和翁姓收水手，同步搜索查扣到警示帳戶存摺、行動電話等犯罪工具。偵破他們在假檢警詐騙的老套騙錢手法上，另外加上10月中才開始受理登記的全民普發現金1萬元的拐騙伎倆，1名7旬婦人因自由時報 ・ 1 天前
情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖
情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 19 小時前
彰化啟動芬普尼監測 首梯次15家高風險蛋雞場都未檢出
彰化文雅畜牧場雞蛋爆發芬普尼超標後，彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
李多慧穿緊身衣現身高鐵 熱舞秀凹凸曲線「險錯過末班車」好糗
韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，先在樂天桃猿啦啦隊擔任樂天女孩，去年轉戰為味全龍應援。常在社群網站分享近況的她，最近曬出自己穿緊身衣在台中高鐵站熱舞的影片，凹凸有致的曲線和小蠻腰超吸睛，她下秒自嘲跳得太忘我，差點錯過末班車，笑翻粉絲。中時新聞網 ・ 19 小時前
華為大動作！AI新技術革命性突破「叫陣輝達」
華為21日發表了革命性的AI容器軟體Flex：ai，同步在魔擎社群開源。而輝達（Nvidia）早在2024年以7億美元收購的以色列 AI 基礎設施公司Run:ai，其核心產品正是具備類似功能的軟體平台。中天新聞網 ・ 12 小時前
胡瓜捲襲胸籃籃爭議 楊繡惠力挺：酸民瞎起鬨
綜藝天王胡瓜因錄製《綜藝大集合》時，與啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）進行遊戲示範，一段「坐上對方大腿、壓破氣球」的畫面引發熱議，由於畫面中胡瓜疑似碰觸到籃籃胸部，不慎形成類似「襲胸」的角度，隨即在網路上掀起爭議，不少酸民批評聲浪四起，讓事件迅速延燒。對此，與兩位當事人都有交情的楊繡惠近日開直播談及此事，認為外界反應過度。中時新聞網 ・ 14 小時前
籃籃被爆有男友！本人澄清揭感情現況 節目驚曝「理想對象」竟是八點檔男星
四季線上／陳軒泓 報導籃籃日前意外被小禎爆料「有男友」，當時在記者會中提到父親胡瓜近期發生的事件，小禎不小心脫口表示他和籃籃的男友也熟，此話一出瞬間引發熱議，不過事後籃籃透過經紀公...四季線上 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 13 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 18 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 20 小時前