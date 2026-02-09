她被高市親自碾壓! 日共候選人遭痛擊 76%日民認無須改善中日關係

備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅領先日本共產黨候選人池田英子的 14.8％，成為本屆選戰中差距最明顯的選區之一。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae（資料照）

[Newtalk新聞] 第 51 屆日本眾議院選舉於今（9）日上午完成全部 465 席次確認。開票結果顯示，自民黨一舉拿下 316 席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，也創下戰後單一政黨最高議席紀錄，取得壓倒性勝利。在野勢力則全面潰退，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟僅獲 49 席，與選前聲勢形成強烈反差。

多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差，引發輿論質疑部分媒體民調與推估準確度，相關評論在網路上迅速發酵。

多家日本電視台在投票前曾預測反對黨有望重挫由高市早苗領軍的執政陣營，但最終開票結果與預測明顯落差。 圖:翻攝自X帳號@harukaawake

選後輿情調查亦顯示，日本選民對外交路線態度趨於保守，有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」，被視為本次選舉後的重要政治風向指標之一。

有日本新聞民調指出，高達 76％ 受訪者認為「沒有必要改善中日關係」。 圖:翻攝自X帳號@qingshan000

備受關注的高市早苗在奈良選區以懸殊差距勝出，取得 12 萬 5,805 票、得票率達 85.2％，大幅領先日本共產黨候選人池田英子的 14.8％，成為本屆選戰中差距最明顯的選區之一。自民黨同時在沖繩拿下全部 4 席，此次選舉日本共產黨共減少了 4 未能守住既有版圖，對於長期反對自民黨修憲的主張又受到一次重擊。

在開票過程中，高市早苗的得票率就持續大幅領先池田英子。 圖:翻攝自X帳號@AceTaiwan

整體席次分布顯示，自民黨若與日本維新會等友好勢力合計，執政聯盟席次上看 356 席，遠超過修憲所需的三分之二門檻（310席），意味著未來在憲政與重大法案推動上將具備高度主導權，對高市早苗政府施政形成強力支撐。

對於席次大幅成長，自民黨籍前首相石破茂受訪時表示：「我們需要思考，為什麼會獲得這麼多席位。」此番談話也引來網友嘲諷：「首先想想你為什麼會失去這麼多席位。」

