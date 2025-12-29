她見停車繳費機「滿滿折抵券」直呼太感動 網認同：這是台灣人的溫柔

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一位網友分享，近日和媽媽出門時，遇到停車場繳費機台的凹槽處竟放著滿滿的停車折抵券，讓他們不必再繳停車費，感到很溫暖，不少網友附和「我也留過」、「這是台灣人的溫柔」。

一位網友在threads上分享，近日和媽媽出門時，遇到停車場繳費機台的凹槽處竟放滿停車折抵券，讓他們不必再繳停車費。（示意圖／Unsplash）

原PO在Threads上分享，台灣人會把用不到的停車折抵券都堆在繳費機上面，留給需要的人用，「真的很溫暖，我媽媽表示非常感謝」。實際上，原PO前一天才聽到別人和她分享，大家都會把停車折價券留在繳費機，沒想到隔日出門就證實了這個說法，讓她相當感動，覺得台灣人都很善良，也表示真的很感謝施惠的人，因為有那麼多好心人世界才會這麼美好。

貼文下方也有不少留言，「妳也太可愛了XD，竟然還有說謝謝XD」、「我也留過，也謝謝留過給我的愛心人士」、「接零錢的凹槽發揮它有生以來最大的功能」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」。

