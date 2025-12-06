她見流浪貓超親人！想收養才發現竟是走失7年愛貓

妮可發現想收養的竟是7年前走失的愛貓。圖／翻攝自TikTok

去年11月，英國女子妮可・比靈頓（Nicole Billington）在自家後院意外發現一隻流浪貓，不過牠並不像一般流浪貓如此警戒陌生人，反而悠閒地在院子裡散步，甚至主動靠近女子，輕聲喵喵叫；妮可和家人都覺得驚訝又親切，想將牠收養時才發現竟是7年前走失的愛貓。

妮可在社群分享，起初以為這可能只是附近鄰居走失的家貓，但牠的舉止與性格，竟能與家裡的貓狗和諧相處，對人毫不畏懼，甚至喜歡貼近妮可貼蹭；妮可表示，「這麼乖巧的貓不應該被丟棄」，於是萌生收養念頭。

當她準備正式將貓咪收養時，仔細觀察才發現，這隻貓竟是她7年前走失的愛貓Tigger，妮可表示，那熟悉的眼神、毛色與叫聲，都如記憶中Tigger極為相似，妮可當場淚崩「那一刻我幾乎不敢相信，牠真的回來了。」

妮可發現想收養的竟是7年前走失的愛貓。圖／翻攝自TikTok

妮可回憶，7年前Tigger走失後，她無論四處張貼尋貓啟事、致電無數獸醫均無消息，「沒人知道、沒人見過、沒有任何蹤跡，她就這麼消失了，日子一天天過去」痛心道「我們一直盼望著她平安無事」；如今Tigger回到身邊宛如奇蹟，也讓她深信，就算走散多年，緣分與記憶從未真正消失。



